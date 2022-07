"Это самая большая война, которую я видел": Ричард Гир пылко поддержал Украину и поддержал РФ

Ричард Гир пылко поддержал Украину и поддержал РФ/ ua.depositphotos.com/ и УНИАН

Легендарный американский актер и кинозвезда Ричард Гир ("Американский жиголо", "Красотка") поддержал украинцев в войне с российскими оккупантами. Свою позицию он озвучил во время своего онлайн-выступления на втором "Саммите первых леди и джентльменов" в Киеве.

По словам Гира, война в Украине – "самая большая", которую он видел когда-либо в своей жизни.

"Это война со злом. Если мы проиграем, это вдохновит других диктаторов во всем мире, поэтому ее нельзя проиграть. Украина уже никогда не будет такой, какой была раньше", – считает Гир.

Гир говорит, что люди в остальном мире должны сочувствовать и поддерживать украинцев.

"Мы можем улучшить эту ужасную ситуацию. Россияне наделали столько плохого в течение своей истории, немалого количества поколений. Путин создал эту катастрофу, совершает бессмысленные вещи, уничтожает музеи, театры. Он разбивает и мое сердце", – подытожил Гир.

Группа Rammstein поддержала Украину и развернула украинский флаг перед десятками тысяч людей

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Позднее сообщалось о том, что легенда французского кино Ален Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи украинского Кобзаря Тараса Шевченко.

