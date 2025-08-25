Укр
Вуди Аллен в Москве признался в любви РФ - МИД Украины осудило его за позор и оскорбления

Анна Подгорная
25 августа 2025, 19:47
Аллена упрекают в его нежелании замечать, какую трагедию Россия принесла в нашу страну.
Вуди Аллен
Вуди Аллен на Московской международной кинонеделе - суть выступления и реакция МИД Украины / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Вуди Аллен на Московской международной кинонедели расхваливал страну-оккупанта и ее культуру
  • В МИД Украины осудили и само выступление режиссера, и его содержание

Оскароносный режиссер Вуди Аллен стал "главным почетным гостем" Московской международной кинонедели. Голливудский деятель принял участие в мероприятии по видеосвязи и признался в любви к кино оккупантов. Об этом сообщают российские СМИ.

"Я был в Москве и Санкт-Петербурге. Мне всегда нравилось русское кино. Я имел удовольствие встречаться с Сергеем Бондарчуком несколько лет назад в Нью-Йорке. Я смотрел русский фильм "Война и мир", который идет почти семь часов. Я посмотрел его за один день", - поделился режиссер.

Вуди Аллен беседовал с Федором Бондарчуком — известным путинистом и любимцем Кремля. Ему американский режиссер признался: совсем не против посетить РФ и даже снять кино в стране-агрессоре.

"Если бы подобные предложения были, я бы сел и подумал над сценарием о том, как хорошо себя чувствуешь в Москве и Петербурге. У меня только хорошие чувства к Москве и Санкт-Петербургу", - заявил Аллен.

Вуди Аллен, Федор Бондарчук
Вуди Аллен на Московской международной кинонеделе - суть выступления и реакция МИД Украины / t.me/govoritmoskino

МИД Украины выступило с резкой критикой участия голливудского режиссера Вуди Аллена в Московской международной неделе кино. Пост об этом появился на официальных страницах ведомства в социальных сетях. Там подчеркнули: участие Аллена — это позор и оскорбление для украинских актеров и кинематографистов, которые стали жертвами российской агрессии.

"МИД Украины решительно осуждает участие американского режиссера Вуди Аллена в Московской международной кинонеделе. Это – позор и оскорбление памяти украинских актеров и кинематографистов, которые были убиты или ранены российскими военными преступниками во время агрессии РФ против Украины. Участвуя в фестивале, который объединяет сторонников и рупоров Путина, Аллен сознательно закрывает глаза на зверства, которые Россия совершает в Украине ежедневно уже на протяжении 11 лет. Культура никогда не должна использоваться для отбеливания преступлений или служить инструментом пропаганды", - отметили в украинском дипломатическом ведомстве.

МИД Украины осуждает выступление Вуди Аллена в Москве
МИД Украины осуждает выступление Вуди Аллена в Москве / t.me/Ukraine_MFA
МИД Украины осуждает выступление Вуди Аллена в рф
МИД Украины осуждает выступление Вуди Аллена в Москве / t.me/Ukraine_MFA

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о сложном периоде в жизни и карьере голливудской украинки Милы Кунис. Актриса не могла себе позволить обычную еду, а ее тело превратилось в один сплошной синяк.

Также звезда "Баффи - истребительница вампиров", американская актриса Каризма Карпентер, раскрыла правду о своем возвращении в сериал. Его ремейк находится на стадии разработки и подбора актеров.

О персоне: Вуди Аллен

Вуди Аллен - американский кинорежиссер, актер-комик, сценарист, четырехкратный обладатель премии Оскар, писатель, автор многочисленных рассказов и пьес, сообщает Википедия. Создатель "интеллектуальной комедии". Наиболее известные фильмы: "Хватай деньги и беги", "Любовь и смерть", "Энни Холл", "Зелиг", "Все говорят, что я люблю тебя", "Матч-пойнт", "Вики Кристина Барселона", "Полночь в Париже" и пр.

