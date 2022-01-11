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68-летняя Елена Проклова после инсульта готовится к операции на мозге

11 января 2022, 17:08
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Актриса рассчитывает на быструю поправку, однако без хирургического вмешательства не обойтись.

Елена Проклова пережила инсульт / instagram.com/elproklova

Звездная актриса, известная по фильмам Мимино и Гори, гори, моя звезда Елена Проклова в воскресенье была доставлена в одну из московских больниц с жалобами на головокружение и высокое давление. После МРТ ей поставили диагноз - инсульт. Сперва ее состояние оценили как средне тяжелое.

Сегодня артистка немного пришла в себя и поспешила успокоить поклонников - самочувствие у нее неплохое. В интервью для Газета.ru Проклова заявила, что ей повезло - во время инсульта ей удалось сохранить и двигательные и умственные функции на прежнему уровне.

Однако у нее пострадал мозжечок, отвечающий за работу вестибулярного аппарата, поэтому Елену Проклову "тошнит, кружит, и мотает из стороны в сторону".

В начале февраля актрисе предстоит операция - установка стента для стабилизации ее состояния.

По оптимистическим прогнозам Елена Проклова сможет вернуться к обычной жизни уже к концу февраля. Как заявила сама артистка, ей повезло, ведь у нее "наилучший вариант инсульта".

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Ранее в реанимацию в тяжелом состоянии попал актер Леонид Куравлев.

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