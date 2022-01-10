Звезда фильма Иван Васильевич меняет профессию попал в реанимацию

Актера срочно госпитализировали.
Известного советского актера Леонида Куравлева, который прославился в фильме Иван Васильевич меняет профессию, госпитализировали в больницу. Он сразу попал в реанимацию.
Состояние артиста ухудшилось накануне Рождества - 6 декабря. Ему стало трудно дышать, пишет Starhit.
Куравлеву сделали тест на COVID-19. Результат оказался положительным.
В настоящее время медики оценивают его состояние как тяжелое.
"Он на кислороде, ведь легкие поражены, под круглосуточным наблюдением медиков. Сатурация нормализовалась, температура снижена, как и давление", пишет СМИ со ссылкой на источник.
Кроме того, известно, что в последнее время актер страдал от гипертонии.
Между тем добавим, что в 2017 году Куравлев "открыто поддерживал агрессивную политику России" и попал в "базу" сайта "Миротворец".
Напомним, российская певица Ирина Дубцова недавно уменьшила грудь и показала поклонникам результат, представ на фото в купальнике.
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