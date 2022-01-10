Звезда фильма Иван Васильевич меняет профессию попал в реанимацию

Леонид Куравлев в больнице / kino-teatr.ru

Известного советского актера Леонида Куравлева, который прославился в фильме Иван Васильевич меняет профессию, госпитализировали в больницу. Он сразу попал в реанимацию.

Состояние артиста ухудшилось накануне Рождества - 6 декабря. Ему стало трудно дышать, пишет Starhit.

Куравлеву сделали тест на COVID-19. Результат оказался положительным.

В настоящее время медики оценивают его состояние как тяжелое.

"Он на кислороде, ведь легкие поражены, под круглосуточным наблюдением медиков. Сатурация нормализовалась, температура снижена, как и давление", пишет СМИ со ссылкой на источник.

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Кроме того, известно, что в последнее время актер страдал от гипертонии.

Между тем добавим, что в 2017 году Куравлев "открыто поддерживал агрессивную политику России" и попал в "базу" сайта "Миротворец".

Напомним, российская певица Ирина Дубцова недавно уменьшила грудь и показала поклонникам результат, представ на фото в купальнике.

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