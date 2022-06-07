65-летняя звезда Секса в большом городе показала идеальное тело в купальнике

Ким Кэтролл показала идеальное тело в купальнике / instagram.com/kimcattrall

Англоканадская актриса Ким Кэтролл запомнилась широкой аудитории благодаря роли в культовом сериале Секс в большом городе. Там она сыграла Саманту Джонс - сексапильную, целеустремленную и уверенную в себе блондинку.

С тех пор прошло практически 25 лет, однако жизнь Ким настолько тесно переплелась с Самантой, что даже в свои элегантные 65 Кэтролл может себе позволить без стеснения показывать свое тело.

Так на ее странице в Instagram появилось фото, на котором актриса в спальне позирует в купальнике шоколадного цвета с очень глубоким декольте. "Не на что здесь смотреть! Пошевеливайтесь!" - подписала снимок актриса.

Ее непринужденный образ собрал более ста тысяч лайков, и три тысячи комментариев, каждый из которых - комплимент красоте и смелости экс-Саманте: "Секси мама!", "Великолепна, как всегда", "Забудьте про платиновый юбилей! Вот настоящая королева!", "Годы идут, а ты остаешься прекрасной", и т.д.

Ким Кэтролл показала идеальное тело в купальнике / instagram.com/kimcattrall

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К слову, Ким Кэтролл предпочитает "натуральное" старение - не делает пластик и просто хорошо следит за собой. В отличие от Мадонны, которая с ней практически ровесница. 63-летнюю поп-диву раскритиковали за постельные фото.

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