Брэд Питт завел роман с Инес де Рамон - папарацци поймали их вместе на концерте / ua.depositphotos.com

Голливудский актер Брэд Питт несмотря на свой элегантный возраст, по-прежнему считается завидным холостяком. После шумного развода с Анджелиной Джоли в 2019 году, ему время от времени приписывают романы с различными красотками.

Отношения между Питтом и моделью Эмили Ратаковски не подтвердились. Но недавно папарацци из Daily Mail "поймали" его в компании другой привлекательной брюнетки.

Ею оказалась 29-летняя американка Инес де Рамон, общественная деятельница. В компании 58-летнего Питта она посетила концерт Боно. Инсайдеры издания отмечают, что между ними может быть все серьезно, дескать Брэд уже представил Инес своим близким друзьям. Их неофициальные снимки вместе появились на фан-странице в Instagram.

Инес да Рамон ранее была замужем за другим актером - звездой популярного сериала Дневники вампира Полом Уэсли. С ним она состояла в браке с 2019 по 2022 годы.

Ранее известный украинский модельер Андре Тан заинтриговал поклонников новым романом. Впервые после развода в 2021 году он заговорил о личной жизни и показал фото с возлюбленной.

Также звезда киносаги Сумерки Тейлор Лотнер разочаровал всех поклонниц очаровательного оборотня Джейкоба Блэка: актер женился на девушке, с которой встречался с 2018 года.

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