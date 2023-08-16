54-летняя бывшая жена российского режиссера-путиниста родила ребёнка

Бывшая жена пропутинского российского режиссера Федора Бондарчука, который воспевает террориста Путина и поддерживает военное нападение России на Украину, тайно родила ребенка в свои 54 года.
Странной новостью поделились ряд пропагандистских СМИ, в том числе российское издание Стархит.
Светлана Бондарчук опубликовала снимок, на котором позирует вместе с малышом. Блондинка держит мальчика на руках, развернув спиной к камере, чтобы не показывать в кадре его лицо.
"Полгода назад у нас родился сын. Петр Сергеевич Харченко. Поздравляйте!" — лаконично подписала она фото.
Напомним, что бывшая жена Бондарчука сильно переживала развод с режиссером. Но вскоре стала жить с фотографом по имени Сергей. У Светланы двое взрослых детей от Федора Бондарчука: сын Сергей и дочь Варвара.
Напомним, ранее в СМИ появились новости о том, что Рианна и ASAP Rocky стали родителями во второй раз. Инсайдеры даже раскрыли пол малыша №2, и рассказали, на кого из родителей похож младенец.
Также названа официальная причина смерти 19-летнего внука Роберта Де Ниро Лео, который умер в начале июля. Леандро был единственным сыном старшей дочери актера.
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