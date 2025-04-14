44-года разницы и общий ребенок: Мик Джаггер обручился с балериной

Кратко:
- Мелани Хемрик и Мик Джаггер обручены
- Балерина раскрыла детали ее отношений с "роллингом"
Британский рок-певец и лидер группы The Rolling Stones Мик Джаггер встретил балерину, хореографа и писательницу Мелани Хемрик в Японии в феврале 2014 года, но бури чувств между ними тогда не возникло. Искра зажглась лишь несколько месяцев спустя, после того, как Джаггер пригласил танцовщицу в Цюрих. Там завязался их роман. В декабре 2016 года Мелани родила Мику восьмого (и первого совместного) ребенка - мальчика по имени Деверо Октавиан Бэзил.
Уже несколько лет ходят слухи о том, что 37-летняя балерина и 81-летний музыкант обручены, однако прежде пара воздерживалась от комментариев на этот счет. Лишь недавно, в интервью для Paris Match, Хемрик подтвердила - Джаггер уже надел заветное колечко на ее безымянный палец. Правда, со свадьбой они совершенно не торопятся.
"Мы помолвлены уже два или три года. Может быть, однажды мы поженимся, а может, и нет. Мы так счастливы в нашей нынешней жизни, что я слишком боюсь что-то менять. Мы стараемся поддерживать друг друга, быть рядом и следить за тем, чтобы все были счастливы. Это все, что для меня важно, и все, к чему я стремлюсь", - говорит невеста рок-звезды.
Отметим, что это будет второй брак для Мика Джаггера, известного своими многочисленными романами. У него есть 8 детей от 5 разных женщин, пятеро внуков и даже одна правнучка.
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Кто такой Мик Джаггер?
Сэр Майкл Филипп Джаггер - британский рок-музыкант, актер, продюсер, вокалист рок-группы The Rolling Stones. С 1998 года входит в Зал славы рок-н-ролла, с 2004 года (с момента основания) — в Зал славы музыки Великобритании (UK Music Hall of Fame). В 2008 году американский журнал Rolling Stone поместил Джаггера на 16-е место в списке 100 величайших певцов всех времен, а в аналогичном списке из 200 величайших певцов всех времён, опубликованном в 2023 году — на 52-е место, сообщает Википедия.
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