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44-года разницы и общий ребенок: Мик Джаггер обручился с балериной

Анна Подгорная
14 апреля 2025, 00:06
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Мелани Хемрик впервые подтвердила, что окольцевала 81-летнюю рок-звезду.
Мик Джаггер, Мелани Хемрик
Мик Джаггер обручился с Мелани Хемрик - детали / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mickjagger, instagram.com/melhamrick

Кратко:

  • Мелани Хемрик и Мик Джаггер обручены
  • Балерина раскрыла детали ее отношений с "роллингом"

Британский рок-певец и лидер группы The Rolling Stones Мик Джаггер встретил балерину, хореографа и писательницу Мелани Хемрик в Японии в феврале 2014 года, но бури чувств между ними тогда не возникло. Искра зажглась лишь несколько месяцев спустя, после того, как Джаггер пригласил танцовщицу в Цюрих. Там завязался их роман. В декабре 2016 года Мелани родила Мику восьмого (и первого совместного) ребенка - мальчика по имени Деверо Октавиан Бэзил.

Уже несколько лет ходят слухи о том, что 37-летняя балерина и 81-летний музыкант обручены, однако прежде пара воздерживалась от комментариев на этот счет. Лишь недавно, в интервью для Paris Match, Хемрик подтвердила - Джаггер уже надел заветное колечко на ее безымянный палец. Правда, со свадьбой они совершенно не торопятся.

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"Мы помолвлены уже два или три года. Может быть, однажды мы поженимся, а может, и нет. Мы так счастливы в нашей нынешней жизни, что я слишком боюсь что-то менять. Мы стараемся поддерживать друг друга, быть рядом и следить за тем, чтобы все были счастливы. Это все, что для меня важно, и все, к чему я стремлюсь", - говорит невеста рок-звезды.

Мик Джаггер и Мелани Хемрик с сыном
Мик Джаггер и Мелани Хемрик с сыном Деверо / instagram.com/melhamrick
Мик Джаггер, Мелани Хемрик
Мик Джаггер и Мелани Хемрик счастливы вместе уже 11 лет / instagram.com/melhamrick
Деверо Октавиан Бэзил Джаггер
Деверо Октавиан Бэзил Джаггер - восьмой и самый маленький ребенок Мика Джаггера / instagram.com/melhamrick

Отметим, что это будет второй брак для Мика Джаггера, известного своими многочисленными романами. У него есть 8 детей от 5 разных женщин, пятеро внуков и даже одна правнучка.

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Кто такой Мик Джаггер?

Сэр Майкл Филипп Джаггер - британский рок-музыкант, актер, продюсер, вокалист рок-группы The Rolling Stones. С 1998 года входит в Зал славы рок-н-ролла, с 2004 года (с момента основания) — в Зал славы музыки Великобритании (UK Music Hall of Fame). В 2008 году американский журнал Rolling Stone поместил Джаггера на 16-е место в списке 100 величайших певцов всех времен, а в аналогичном списке из 200 величайших певцов всех времён, опубликованном в 2023 году — на 52-е место, сообщает Википедия.

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