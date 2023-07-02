Любовь, кольца и рок-н-ролл: Мик Джаггер обручился с мамой своего 8-го ребенка

Мелани Хэмрик мечтала о предложении с 2014 года, и наконец окольцевала неуловимого холостяка.

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Мик Джаггер и Мелани Хэмрик обручились / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Британский музыкант, фронтмен рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер на 80-ому году жизни созрел для брака. Балерина Мелани Хэмрик, которая состоит с артистом в отношениях с 2014 года, наконец получила от него заветное колечко, сообщает издание Mirror.

Во время недавней поездки в Америку она похвасталась украшением от Джаггера, и сообщила друзьям радостную новость. "Мелани была в Американском театре балета и рассказывала друзьям, что помолвлена с Миком. Она четко дала понять, что ее кольцо - помолвочное, и теперь она его невеста. Ее семья также знает, что они помолвлены, и в восторге от этого", - сообщил инсайдер.

Мелани младше Мика на 44 года, также она младше четверых из восьми детей артиста. Они начали встречаться после того, как предыдущая спутница Джаггера, модель и дизайнер Л’Рен Скотт, покончила с собой. В 2016 году Хэмрик родила Мику сына - Деверо Октавиана Бэзила Джаггера.

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Для 79-летней звезды, чьи любовные похождения практически так же легендарны, как и его музыка, предстоящий брак будет всего лишь вторым. Его первой официальной супругой была Бьянка Джаггер - с 1971 по 1978 годы.

И до и после этого Мик старательно оберегал свой статус завидного холостяка, пока Мелани не добилась желаемого. К слову, злые языки уже обсуждают, что помолвка Джаггера - лишь номинальная, и дело до свадьбы не дойдет. Дескать, артист будет оттягивать церемонию до последнего.

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