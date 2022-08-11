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2-летняя дочь экс-Виагры Димопулос душевно спела "Ой у лузі"

11 августа 2022, 20:00

Санта Димопулос говорит, что "Ой у лузі червона калина" ‒ любимая песня ее дочери. Малышка старалась четко и разборчиво выговаривать все слова.

Димопулос, дочь
Санта Димопулос и ее дочь София / Instagram

Украинская поп-певица, бывшая участница герлз-банда "ВИА Гра" Санта Димопулос показала, как ее 2-летняя дочка София исполняет народную композицию "Ой у лузі червона калина". Видео девушка выложила на свою страницу в Instagram.

Димопулос говорит, что "Ой у лузі" ‒ любимая песня ее дочери. Перед подписчиками девушки София предстала в белом сарафане с цветочным принтом. Малышка старалась четко и разборчиво выговаривать все слова в песне

Буквально в первые часы публикации трогательного видео на странице певицы под ним собралось более 10,5 тысячи лайков. Поклонники певицы делали комплименты ее дочери, отмечая музыкальный слух девочки и нежный вокал

К слову, сейчас Димопулос с семьей уехала от войны в далекую африканскую страну Танзанию, где ее супруг давно ведет бизнес.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Ой, у лузі червона калина" стала вирусной по всему миру.

В Интернете появилось видео, на котором легендарную песню спели музыканты из Малайзии, США, Индии, Южной Африки, Италии, Грузии, Эстонии, Латвии, Литвы, Беларуси, Канады, Бразилии, Польши, Южной Кореи, Финляндии и Германии.

Одна из главных целей видео, говорят организаторы, поддержка онлайн-хаба Ukraine Helpers.

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Автор: Егор Бунин
Санта Димопулос новости шоу бизнеса
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