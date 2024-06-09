Звездная ведущая шоу Танці з зірками выписалась из роддома - трогательное видео

Иванна Онуфрийчук показала своего малыша на первом в его жизни торжественном мероприятии.

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Иванна Онуфрийчук родила - Иванна Онуфрийчук показала выписку из роддома / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Актриса, модель и ведущая шоу Танці з зірками Иванна Онфрийчук в конце мая впервые стала мамой - она родила своему мужу, казахскому бизнесмену Алмазу, сына. Мальчику дали необычное и очень звучное имя.

Онуфрийчук приняла решение не скрывать своего сына от мира, как делают многие в социальных сетях до крещения или определенного возраста. В своем блоге в Instagram новоиспеченная мамочка смело показывает личико младенца публике.

Например, ведущая поделилась видео ее выписки с сыном из роддома. Встречать ее пришел муж, и родственники с обеих сторон, с цветами. Когда Иванна прибыла домой, она решила познакомить новорожденного сына со своим котом, однако ее питомец пока не готов принять в семью еще одного человека.

Тем не менее все прошло очень торжественно, а сама Онуфрийчук выглядела роскошно. Она сделала легкий макияж, подобрала волосы и надела просторное платье песочного цвета. Праздничный лук звезда дополнила крупными серьгами.

Смотрите видео выписки Иванны Онуфрийчук из роддома:

Что такое Танці з зірками? Танці з зірками - украинское танцевальное шоу, адаптация британского проекта BBC "Strictly Come Dancing". Первый сезон вышл на телеканале 1+1 в 2006 году. Всего вышло 8 сезонов. Принцип "Танцев" прост - известные публичные личности и звезды шоу-бизнеса соревнуются за звание лучшего танцора. В этом им помогают партнеры - профессиональные танцоры и хореографы. Вместе с ними селебритис в прямом эфире исполняют танцевальный номер, на подготовку которого уходит неделя.

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