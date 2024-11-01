Звезда "Списка Шиндлера" и "Заложницы" завершает кинокарьеру

Лиам Нисон признался, почему покидает своего зрителя.

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Лиам Нисон новости - Лиам Нисон готовится уйти из кино / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что заявил Лиам Нисон:

72-летний актер считает себя слишком старым для боевиков

Нисон хочет уйти из кино чтобы не обманывать зрителей

Привычное зрителю амплуа британского актера Лиама Нисона - сильный, уверенный в себе мужчина, способный постоять за себя и своих близких острым умом и кулаками. Известность ему принесли не только исторические драмы, но и боевики вроде "Заложницы", "Пассажира", "Воздушного маршала" и пр.

Сегодня актеру 72, и он всерьез задумывается о завершении карьеры. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Причина такого решения Нисона проста и в целом - понятна. Он не желает обманывать зрителя и злоупотреблять работой каскадеров в кадре, а сам на многие трюки он давно уже не способен.

"Мне 72 года, и в какой-то момент это должно прекратиться. Зрителей не обманешь. Я не хочу, чтобы Марк (дублер Лиама Нисона Марк Ванселоу - прим. редактора) участвовал в моих боевых сценах за меня", - говорит Нисон.

Звезда намекнул, что планирует покинуть экраны в 2025 году - тогда выйдет продолжение комедийной трилогии "Голый пистолет", которое, вероятно, и станет его последней киноработой. Сейчас с его участием готовится к выходу 5 фильмов.

Кто такой Лиам Нисон? Лиам Нисон - британский актер. Обладатель Кубка Вольпи за лучшую мужскую роль (1996), номинант на премии "Оскар" (1994) за роль в фильме "Список Шиндлера", "Золотой глобус" (1994, 1997, 2005) и BAFTA (1994). Офицер ордена Британской империи, сообщает Википедия.

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