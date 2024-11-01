Звезда "Списка Шиндлера" и "Заложницы" завершает кинокарьеру

Что заявил Лиам Нисон:
- 72-летний актер считает себя слишком старым для боевиков
- Нисон хочет уйти из кино чтобы не обманывать зрителей
Привычное зрителю амплуа британского актера Лиама Нисона - сильный, уверенный в себе мужчина, способный постоять за себя и своих близких острым умом и кулаками. Известность ему принесли не только исторические драмы, но и боевики вроде "Заложницы", "Пассажира", "Воздушного маршала" и пр.
Сегодня актеру 72, и он всерьез задумывается о завершении карьеры. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Причина такого решения Нисона проста и в целом - понятна. Он не желает обманывать зрителя и злоупотреблять работой каскадеров в кадре, а сам на многие трюки он давно уже не способен.
"Мне 72 года, и в какой-то момент это должно прекратиться. Зрителей не обманешь. Я не хочу, чтобы Марк (дублер Лиама Нисона Марк Ванселоу - прим. редактора) участвовал в моих боевых сценах за меня", - говорит Нисон.
Звезда намекнул, что планирует покинуть экраны в 2025 году - тогда выйдет продолжение комедийной трилогии "Голый пистолет", которое, вероятно, и станет его последней киноработой. Сейчас с его участием готовится к выходу 5 фильмов.
Кто такой Лиам Нисон?
Лиам Нисон - британский актер. Обладатель Кубка Вольпи за лучшую мужскую роль (1996), номинант на премии "Оскар" (1994) за роль в фильме "Список Шиндлера", "Золотой глобус" (1994, 1997, 2005) и BAFTA (1994). Офицер ордена Британской империи, сообщает Википедия.
Голливуд - последние новости:
Ранее Главред писал, что Бритни Спирс в четвертый раз вышла замуж. 42-летняя блондинка назвала это своим лучшим решением, и показала кадры в свадебном платье и фате.
Также стало известно, что звезда "Крестного отца" и "Лица со шрамом" Аль Пачино пережил попытку похищения. Его похитителем показалась поклонница, из чьей машины он едва не выпрыгнул на ходу.
Читайте также:
- Мамины гены: Рианна показала своих малышей от известного репера
- "Тут закончился Брюс": жена Уиллиса впервые рассказала, с чего началась его деменция
- "Покойся с миром, парень": звезда "Дневников вампира" впервые выходит замуж
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред