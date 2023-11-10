Звезда "Скаженого весілля" рассказала, почему покинула РФ после вторжения в Украину

Актриса родом из Киева Екатерина Кузнецова рассказала, почему бросила успешную карьеру в шоу-бизнеса страны-агрессора РФ.

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Екатерина Кузнецова и ее отец Олег Кузнецов/ коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Екатерина Кузнецова, популярная актриса родом из Киева, которая построила успешную карьеру в стране-агрессоре РФ, сразу после начала вторжения путинских войск в Украину, покинула Россию и осудила кремлевскую агрессию. Некоторые коллеги девушки ‒ в частности, Назар Заднепровский (ее партнер по комедии "Бешеная свадьба") предположил, что на решение Екатерины повлиял ее отец – легендарный бывший защитник киевского "Динамо" 1980-х годов Олег Кузнецов. Но Кузнецова в интервью Алине Доротюк.

"Нет, это неправда. Конечно нет. У меня с отцом такие отношения... Мы не очень разговариваем, у нас все в глазах. Он может спросить иногда: "Как твои дела?" И это означает: о, появился момент, когда можно поговорить. Поэтому такого не было. Это было сугубо мое решение. В тот момент меня торопило больше не то, что началась война, а то, что я хотела как можно скорее приехать к родителям. Поэтому у меня не стоял вопрос: поехать туда или туда… Нет, все было окончательно, я уже смотрела все эти билеты", ‒ сказал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что младшая дочь Ольги Сумской Анна Борисюк поделилась своими переживаниями про Паперную, с которой до войні и ее побега в Москву была очень близка.

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Также молчание нарушил российский зять Ольги Сумской, актер Владимир Яглыч. Как и Паперная, он очень долго прятал голову в песок, и старался придерживаться позиции про "артистов вне политики".

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