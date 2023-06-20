Звезда шоу Голос країни намекнула на беременность - первое фото с животиком

Личная жизнь Lida Lee всегда была загадкой, но сегодня певица подкинула фанатам настоящую интригу.

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Lida Lee намекнула, что ждет ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lidalee_official

Украинская певица, участница "Голосу країни" и "Танців з зірками", Lida Lee (настоящее имя - Лидия Скорубская) заставила своих поклонников поволноваться.

Но волнения эти - приятные. И связаны они с тем, что артистка возможно скоро впервые станет мамой. На своей странице в Instagram Лида Ли опубликовала загадочное сэлфи, на котором нежно обнимает свой живот рукой.

Изменилась ли фигура певицы, угадать сложно - фото сделано анфас, к тому же Ли надела черное платье, которое может скрыть новые изгибы тела. Снимок она оставила без комментария, лишь добавила задумчивый эмодзи. Удивленным выглядит и песик артистки, который также попал в кадр.

видео дня

Lida Lee скрывает свою личную жизнь. Она не одинока, известно, что певица встречается с музыкантом, имя которого она, впрочем, держит в тайне. Неизвестно также, как долго они вместе, и на каком этапе развития находятся их отношения.

Lida Lee намекнула, что ждет ребенка / instagram.com/lidalee_official

Ранее украинская певица Камалия раскрыла подробности ее расставания с пакистанским миллионером Мохаммадом Захуром, с которым состояла в отношениях 20 лет.

Также новая избранница украинского шоумена Владимира Остапчука, 22-летняя журналистка Екатерина Полтавская, спровоцировала слухи про свою беременность от ведущего.

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