Звезда сериала "Моя улюблена Страшко" подогрела слухи о романе с главным героем

Первый поцелуй / скриншот 6 серия "Моя улюблена Страшко"

Вокруг украиноязычной драмеди "Моя улюблена Страшко", которая выходит на телеканале 1+1 с понедельника по четверг в 20:45, не утихают обсуждения в сети. Пользователи социальных сетей предполагают, что между исполнителями главных ролей Ириной Поплавской и Александром Соколовым есть чувства и вне съемочной площадки.

В интервью "1+1" актриса призналась, что наиболее волнующей для нее была первая сцена поцелуя в сериале. По ее словам, справиться с таким опытом ей помог Александр Соколов, который играет роль Макса Бондаренко.

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Актриса также отметила, что ни с кем до начала съёмок не была знакома лично, но была подписана на Дашу Барихашвили и Артура Логая.

"Мой любимый актер — Александр Соколов. Если коротко, то это лучший мужчина на планете", — поделилась актриса.

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Напомним, ранее актеры увильнули от вопроса, есть ли между ними романтические отношения в реальной жизни.

"Я могу лишь сказать, что счастье любит тишину", - заявилась Ирина Поплавская.