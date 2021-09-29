Актеры сериала "Моя улюбленая Страшко" прокомментировали слухи о своем романе

Вокруг украиноязычной драмеди "Моя улюбленая Страшко", которая выходит на телеканале 1+1 с понедельника по четверг в 20:45, не утихают обсуждения в сети. Пользователи социальных сетей предполагают, что между исполнителями главных ролей Ириной Поплавской (роль Насти Глушко) и Александром Соколовым (роль Макса Бондаренко) есть чувства и вне съемочной площадки.

Сегодня актеры пришли в студию "Сніданка з 1+1", где рассказали, как чувствуют себя по завершению съемок и ответили на провокационный вопрос ведущих Нелли Шовкопляс и Руслана Сеничкина - есть ли между ними романтические отношения в реальной жизни.

Пара обменялась взглядами, и Ира еще больше заинтриговала зрителей, ответив:

"Я могу лишь сказать, что счастье любит тишину".

Также актеры признались, что до конца еще не осознали, что съемки сериала завершились.

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"Сейчас чувствуется определенная инерция. Когда ты восемь месяцев проводишь на съемочной площадке, постоянно собран, готов к работе, а затем ритм меняется, и нужно время, чтобы привыкнуть и адаптироваться к новому графику", - прокомментировал Александр Соколов.

Также актер в поддержку флешмоба #красивасерцем откровенно рассказал, что в школе терпел травлю одноклассников.

"Долгое время я приходил в школу, и у меня одноклассники отбирали бутерброды, которые мама собрала с собой. Это уже стало определенной традицией - каждое утро открывал портфель и отдавал еду. Конечно, были и другие ситуации", - поделился Александр.

Напомним, в украиноязычном сериале "Моя улюбленая Страшко" рассказывается история внутренней трансформации застенчивой умницы Насти Глушко. Также поднимаются темы буллинга, моббинга, харассмента, сексизма, объективации, восприятие себя.

В сети набирает популярность личный дневник героини ya_ne_strashko, в котором героиня Настя Глушко делится собственными историями, переживаниями и личными проблемами, близкими каждому.

А в рамках флешмоба #красивасердцем звезды делятся пережитыми историями буллинга.

Пользователи рассказывают свои истории психологического давления. Флешмоб проходит при поддержке Общественной правозащитной организации Ла Страда, а практикующий психолог дает советы, как противодействовать эмоциональному давлению.

Смотрите новые серии драмеди "Моя улюбленая Страшко" с понедельника по четверг в 20:45 на телеканале 1+1.