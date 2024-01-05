Звезда "Росомахи" поддержал украинцев и назвал Путина придурком

Известный голливудский актер Лиев Шрайбер побывал на украинском ледоколе "Ноосфера", который находится сейчас в районе Антарктики. Об этом говорится в сообщении "Национального антарктического научного центра" в Facebook.
Шрайбер, который является послом украинской благотворительной платформы United24, связался с судном и после полученного от капитана Александра Гришко разрешения поднялся на борт.
"Конечно, главной темой короткого общения стала полномасштабная война в Украине и возможность нашего государства даже в таких условиях развивать науку и антарктические исследования", — рассказали украинские ученые.
Потом Шрайбер специально для экипажа оставил на украинском языке записку, в которой выразил свое восхищение украинцами и Украиной. Кроме того, жестко высказался в адрес диктатора Путина.
"Капитану Гришко и экипажу "Ноосферы" благодарю за гостеприимство, но больше за то, что вы так гордо подняли флаг и напомнили миру, насколько мы сильны вместе. Путин – придурок!", — написал артист.
Напомним, ранее, в апреле 2022 года, Лев Шрайбер приезжал в Перемышль, на украино-польскую границу, чтобы помогать украинским беженцам.
В Перемышле Лев Шрайбер помогал на кухне - резал продукты и готовил борщ для тех украинцев, кто нуждается в горячей пище и поддержке. Артист даже заработал рабочие мозоли, которые его коллеги по волонтерству назвали настоящим "боевым крещением" для каждого повара.
Позднее Шрайбер выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
В своей речи он упомянул войну в Украине, которая, по мнению артиста, не должна сходить с первых полос именитых СМИ - Европа и Америка не должны забывать о трагедии целого народа, которая происходит у них под носом.
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