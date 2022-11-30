Грабитель Гарри/ Скриншот YouTube

Розыгрыши и шутки в любимой праздничной комедии "Один дома" разыгрываются для смеха, но все мы знаем, что в реальной жизни эти жулики никогда бы не добрались до сиквела, а юному Кевину Макалистеру, вероятно, пришлось бы предстать перед судом.

По словам актера, который сыграл неуклюжего грабителя Гарри Дже Пеши, один из тех классических розыгрышей Макаллистера с огнем и перьями, оставил его с "серьезными ожогами".

"В дополнение к ожидаемым шишкам, синякам и общей боли, которые вы могли бы ассоциировать с этим конкретным типом физического юмора. Я получил серьезные ожоги на макушке во время сцены", - сказал Пеши.

Оказывается, что Пеши проделал этот конкретный трюк сам, хотя и позволил профессионалам справиться с "настоящими тяжелыми трюками". На вопрос, вернется ли он когда-нибудь для участия в будущей части франшизы "Один дома", 79-летний актер возразил, отметив, что времена изменились и, возможно, зрители не так заинтересованы в том, чтобы двое взрослых мужчин терроризировали брошенного ребенка.

Напомним, ранее известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес летом после многолетнего разрыва с актером/режиссером Беном Аффлеком снова воссоединилась с ним – но уже в браке. Но в интервью для портала Apple Music One она призналась, что их разрыв в начале нулевых больной по ней ударил.

"Когда мы отменили свадьбу 20 лет назад - самое большое горе в моей жизни. Честно говоря, я думала, что умру", – сказала Лопес. Она добавил, что много лет подряд не способна была петь композиции, которые посвятила Аффлеку.

Лопес вспоминала, что с 2003 по 2021 года она пыталась наладить свою личную жизнь и не думала, что воссоединение с Аффлеком реально. Но потом все звезды сумели отыскать друг друга – решив, что им нужно обязательно попробовать еще раз.

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