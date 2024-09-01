Звезда "Крепостной" и звезда "Киборгов" поженились - подробности свадьбы

Нестеренко и Темляк поделились снимками со свадебной церемонии.

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Анастасия Нестеренко и Константин Темляк поженились - подробности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/n.nstrnko, instagram.com/kostiatemliak

В украинском шоу-бизнесе появился новый актерский семейный союз - звезда сериала "Крепостная" Анастасия Нестеренко и звезда "Киборгов" Константин Темляк сочетались законными узами брака. Об этом молодожены сообщили в социальных сетях.

Пара подтвердила отношения в ноябре 2023 года. В апреле 2024-го Темляк встал перед возлюбленной на одно колено.

Свадьбу Анастасия и Константин сыграли в Харькове. Актеры поделились снимками с росписи: для важного в их семье события жених выбрал белую вышиванку с черным орнаментом и брюки, невеста - белое платье с цветочной аппликацией.

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"Люблю! Дай Боже нам мудрости, взаимопонимания и счастливого, светлого будущего", - подписали первые фотографии в статусе мужа и жены Нестеренко и Темляк.

Анастасия Нестеренко и Константин Темляк поженились - подробности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/n.nstrnko, instagram.com/kostiatemliak

Что такое "Крепостная"? "Крепостная" - украинский драматический исторический телесериал с элементами приключений и мелодрамы. Сюжет рассказывает о приключениях украинской крепостной Екатерины, которая борется за свободу в XIX веке в Нежине, сообщает Википедия.

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