Звезда "Крепостной" и звезда "Киборгов" поженились - подробности свадьбы

В украинском шоу-бизнесе появился новый актерский семейный союз - звезда сериала "Крепостная" Анастасия Нестеренко и звезда "Киборгов" Константин Темляк сочетались законными узами брака. Об этом молодожены сообщили в социальных сетях.
Пара подтвердила отношения в ноябре 2023 года. В апреле 2024-го Темляк встал перед возлюбленной на одно колено.
Свадьбу Анастасия и Константин сыграли в Харькове. Актеры поделились снимками с росписи: для важного в их семье события жених выбрал белую вышиванку с черным орнаментом и брюки, невеста - белое платье с цветочной аппликацией.
"Люблю! Дай Боже нам мудрости, взаимопонимания и счастливого, светлого будущего", - подписали первые фотографии в статусе мужа и жены Нестеренко и Темляк.
Что такое "Крепостная"?
"Крепостная" - украинский драматический исторический телесериал с элементами приключений и мелодрамы. Сюжет рассказывает о приключениях украинской крепостной Екатерины, которая борется за свободу в XIX веке в Нежине, сообщает Википедия.
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