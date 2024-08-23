Звезда фильмов Тарантино обвинен в домашнем насилии - подробности

На Майкла Мэдсена пожаловалась его третья супруга.

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Майкл Мэдсен новости - Майкл Мэдсен арестован по обвинению в домашнем насилии / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

66-летний американский актер Майкл Мэдсен, известный своими характерными ролями, на днях стал главным героем калифорнийских первых полос. Полиция арестовала артиста и доставила в участок по обвинению в домашнем насилии.

Как сообщает издание Variety, правоохранители прибыли в дом Мэдсена в Малибу после того, как к ним за помощью обратилась ДеАнна Морган - жена актера. По словам женщины между ней и мужем возникла ссора, в ходе которой он применил к ней силу: толкнул и выгнал из дома.

На данный момент Майкл Мэдсен освобожден под залог в размере 20 тыс. долларов. "Это было разногласие между Майклом и его женой, которое, как мы надеемся, разрешится положительно для них обоих", - прокомментировал обвинение своего клиента представитель актера.

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У Майкла Мэдсена и прежде были проблемы с законом: в в 2012 и 2019 годах он был арестован за вождение в нетрезвом виде. В 2012 он был также заключен под стражу за жестокое обращение с ребенком: Мэдсен потерял контроль над собой, когда застал сына-подростка за курением марихуаны.

Кто такой Майкл Мэдсен? Майкл Мэдсен - американский актер, поэт, фотограф. Наиболее известен благодаря сотрудничеству с режиссером Квентином Тарантино в таких картинах, как "Бешеные псы" (1992), "Убить Билла" (2004), "Омерзительная восьмерка" (2015). Всего на счету Мэдсена более 170 киноработ. Из-под его пера также вышло 8 поэтических сборников.

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