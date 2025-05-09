Звезда фильма "Тот, кто прошел сквозь огонь" развелся с женой: "Так случилось"

Дмитрий Линартович раскрыл причину разрыва с возлюбленной.

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Дмитрий Линартович развелся с женой - что произошло в семье актера / коллаж: Главред, фото: Facebook Дмитро Лінартович

Кратко:

Дмитрий Линартович признался, что больше не женат

Артист рассказал, в каких отношениях с бывшей женой

Украинский актер, писатель, бард и воин ВСУ Дмитрий Линартович - вновь холост. О разводе с женой он рассказал в недавнем интервью для Oboz.ua.

В начале полномасштабной войны жена и двое детей актера оставались в Украине. Позже, семья приняла решение перебраться за границу. После того, как они пожили некоторое время отдельно, Дмитрий и Александра приняли решение расстаться.

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"Так случилось, что с женой мы развелись. Она с сыновьями сейчас живет за океаном. В первый день вторжения отвез их в Богуслав. Там, как и по всей Украине в то время, было непросто - прилеты, стресс. Люди начали двигаться дальше. Она мне: "Дима, как думаешь?" Говорю: "Что тебе интуиция подсказывает? Женщины хорошо чувствуют". И они поехали в Польшу. Потом - в Италию, потом - снова перебрались. И приняли с женой совместное решение, что мы уже не пара. ... Просто что приукрашивать: она - там, я - здесь. Сейчас живу один", - рассказал артист.

Дмитрий Линартович развелся с женой - что произошло в семье актера / Facebook Дмитро Лінартович

Дмитрий Линартович подчеркнул, что сохранил хорошие отношения с женой, а также принимает участие в жизни сыновей. "Дети остаются моими сыновьями. Когда приедут в Украину, обязательно возьму за руку, повожу, расскажу. Я ими занимаюсь, помогаю, выхожу на связь. Мои сыновья - два казака. Я люблю их, с уважением отношусь к своей бывшей жене, благодарю, что подарила мне прекрасных детей", - говорит он.

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Кто такой Дмитрий Линартович? Дмитрий Линартович - украинский актер театра, кино и дубляжа, поэт, певец, бард, общественный деятель, офицер ВСУ. Член Национального союза кинематографистов Украины (2013), член Национального союза писателей Украины (2024). Заслуженный артист Украины (2023), сообщает Википедия. Наиболее известные киноработы: "ТойХтоПройшовКрізьВогонь", "Гетьман", "Осінні спогади", "Обмін".

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