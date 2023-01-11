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Звезда фильма "Тот, кто прошел сквозь огонь" тяжело ранен в боях за Соледар

11 января 2023, 11:26
Дмитрий Линартович успел записать обращение к украинцам с просьбой верить в победу.
Дмитрий Линартович ранен
Дмитрий Линартович ранен в бою за Соледар / Facebook Дмитро Лінартович, wikipedia.org

Украинский актер театра, кино и дубляжа, бард и защитник Украины Дмитрий Линартович 10 января был серьезно ранен и получил контузию во время выполнения задания в боях за Соледар, где сейчас проходят самые ожесточенные бои с российским оккупантом.

Во время транспортировки после ранения изувеченный артист весь в крови и с повязкой на пол-лица записал видеообращение к своим соотечественникам. "Помните, что мы на Богом данной земле. Нас никогда не сломить. Мы побеждаем! Слава Украине!" - говорит герой-защитник в ролике, который появился в его социальных сетях. На странице фильма про российско-украинскую войну Обмін, в котором актер снялся, объявлен благотворительный сбор на помощь Дмитрию.

Дмитрий Линартович с 28 февраля 2022 года зачислен в ТРО. Позже стал скаутом в составе 46 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

На счету Линартовича роли в фильмах Тот, кто прошел сквозь огонь, Гетман, Осенние воспоминания, Толока, Обмен, и более 60 озвученных ролей в популярных голливудских фильмах и мультфильмах. Также выступает с бардовскими песнями под собственный гитарный аккомпанемент. Записывает цикл военных песенных исповедей.

Ситуация в Соледаре

Вечером 10 января заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские защитники продолжают держать оборону в Соледаре. По ее словам, в рядах российских войск очень много потерь.

Советник Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что врагу удалось продвинуться вперед и захватить часть Соледара. За город идут ожесточенные бои.

В британской разведке сообщали, что российские захватчики бросают много сил на захват Соледара. Этот населенный пункт нужен им для того, чтобы окружить Бахмут, который оккупантам не удается захватить уже на протяжении нескольких месяцев.

За прошедшие четыре дня российские военные и силы частной военной компании "Вагнера" провели тактическое наступление на Соледар и, вероятно, контролируют большую часть города, говорилось в сообщении Министерства обороны Великобритании.

11 января в Институте изучения войны заявили, что российские войска не захватили Соледар в Донецкой области, несмотря на несколько заявлений со стороны оккупантов о том, что город пал и что Бахмут рискует оказаться в неминуемом окружении.

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