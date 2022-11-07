Звезда Duran Duran болен окнологией с метастазами

Гитарист не смог присутствовать на важном событии в жизни группы.
5 ноября британская нью-вейв-группа, которая была сумасшедше популярна в 80-ые и 90-ые годы, Duran Duran была включена в Зал славы рок-н-ролла. На церемонии награждения отсутствовал гитарист группы Энди Тейлор.
Вокалист Саймон Ле Бон обратился ко всем от лица Энди и прочитал его письмо. В нем музыкант рассказывает о том, что всегда был уверен, в том, что Duran Duran займут достойное место в Зале славы рок-н-ролла. Также он был уверен, что в этот момент будет находиться рядом со своими братьями по музыке. Он даже купил по этому случаю новую гитару.
Однако этому не суждено сбыться. Энди Тейлор признался, что серьезно болен - ему диагностирована четвертая стадия рака простаты с метастазами. Он болеет онкологией уже 4 года, но ранее не признавался в этом коллегам.
"Многие семьи испытали на себе медленное угасание этой болезни, и, конечно же, мы ничем не отличаемся, поэтому я говорю с точки зрения семьянина, но с глубоким смирением по отношению к группе, величайшим фанатам, которые только могут быть у группы, и этой исключительной похвале (включение в Зал славы рок-н-ролла - прим. редактора). У меня были крутые врачи и лечение, которые до недавнего времени позволяли мне просто делать рок. Хотя мое нынешнее состояние не представляет непосредственной угрозы для жизни, лекарства нет", - рассказал Энди Тейлор в своем письме. Его цитирует издание Sky News.
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