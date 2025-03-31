Звезда "Довбуша" признался, готов ли служить и почему сейчас не на фронте

Краткое содержание:
- Гнатковский думает про военную службу и общается об этом с защитниками
- Однако артист признается, что осознанно пока не спешит в войска
Украинский актер Алексей Гнатковский поддерживает мнение о том, что в условиях полномасштабной войны каждый в Украине должен быть "или в ВСУ, или для ВСУ". Иными словами: все свои силы нужно прикладывать для приближения победы - на фронте или в тылу.
В интервью для проекта ТСН.ua "Наодинці" артист признался, что все больше начал задумываться о мобилизации. Во время волонтерской работы он познакомился со многими военными, которые помогли понять все тонкости и нюансы.
"Я часто думаю об этом (о службе - прим. редактора). Я поддерживаю связь со многими бригадами, потому что я по волонтерской линии часто это делаю, я часто езжу на фронт. Я уже говорил со многими друзьями, что у меня есть варианты куда. Я понимаю место, я понимаю направление... Я понимаю, где может быть это эффективным", - рассказал Гнатковский.
Впрочем, от мыслей к действиям Алексей переходить не торопится. Он объяснил это тем, что его просветительская деятельность (театр) и волонтерская деятельность (актер, среди прочего, выступает в качестве ведущего на благотворительных аукционах на пользу ВСУ - прим. редактора) имеет более значимый вклад в приближение победы, нежели он мог бы принести пользы на фронте.
"Меня останавливает то, что я сейчас в театре работаю. Это не то, что означает, что оно мне не дает это сделать. Я понимаю, что, ведя аукционы, которые я сейчас делаю для победы, это большие средства. Когда собираешь за вечер 18 млн грн, я на фронте этого не сделаю. Отсюда мне удается больше аккумулировать средств, играя свои спектакли. Мы отдаем заработанные средства на ВСУ, и это сумма примерно там от 300 до 500 тысяч грн в месяц. Будучи там, мне буквально бюрократия будет мешать это делать", - убежден актер.
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Кто такой Алексей Гнатковский?
Алексей Гнатковский - украинский актер кино и театра. С 2004 года служит в Ивано-Франковском национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. Заслуженный артист Украины (2014). Наиболее известен благодаря роли в фильме "Довбуш" (2023). В 2023 году стал диктором Всеукраинского радиодиктанта национального единства.
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