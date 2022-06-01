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Злата Огневич показала свои первые татуировки - значение защитных знаков

1 июня 2022, 19:24

Певица доверилась мастеру в создании эскиза и оберега для ее души.

Злата Огневич набила две татуировки на руках / instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич уже давно хотела сделать татуировку, но не решалась, ведь нательные рисунки остаются с тобой на всю жизнь.

Какое-то время артистка примеряла на себя разные варианты эскизов, используя переводные картинки - на ее груди красовалась птица-феникс, на руке - индейский ловец снов, и пр.

Вчера Огневич все же решилась осуществить свою мечту, и набила не одно, а сразу два тату на руках. Для этого она ездила в Одессу, и уже планирует следующую татуировку.

Огневич набила абстрактный рисунок солнца и уналоме - защитный буддийский символ и "графическое изображение достижений, ошибок, неопределенности, сомнений, страхов, счастья, любви или грусти; способ представить, как человек эволюционировал и трансформировался для достижения внутреннего покоя".

Уналоме певицы содержит Луну, а также ее знак Зодиака (Козерог), и изображение планеты-спутника (Сатурн).

Злата Огневич набила две татуировки на руках / instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич набила две татуировки на руках / instagram.com/zlata.ognevich

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Ранее американская актриса, певица и бизнесвумен Дженнифер Лопес открыла пляжный сезон, и показала первый летний образ этого года - 52-летняя звезда по-прежнему невероятно горяча в бикини.

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