Злата Огневич показала свои первые татуировки - значение защитных знаков

Злата Огневич набила две татуировки на руках / instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич уже давно хотела сделать татуировку, но не решалась, ведь нательные рисунки остаются с тобой на всю жизнь.

Какое-то время артистка примеряла на себя разные варианты эскизов, используя переводные картинки - на ее груди красовалась птица-феникс, на руке - индейский ловец снов, и пр.

Вчера Огневич все же решилась осуществить свою мечту, и набила не одно, а сразу два тату на руках. Для этого она ездила в Одессу, и уже планирует следующую татуировку.

Огневич набила абстрактный рисунок солнца и уналоме - защитный буддийский символ и "графическое изображение достижений, ошибок, неопределенности, сомнений, страхов, счастья, любви или грусти; способ представить, как человек эволюционировал и трансформировался для достижения внутреннего покоя".

Уналоме певицы содержит Луну, а также ее знак Зодиака (Козерог), и изображение планеты-спутника (Сатурн).

Злата Огневич набила две татуировки на руках / instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич набила две татуировки на руках / instagram.com/zlata.ognevich

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