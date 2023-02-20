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Жизель Бюндхен похвасталась стальными кубиками пресса на бразильском карнавале

20 февраля 2023, 21:47
Супермодель пощеголяла на красной дорожке в цветастом топе и заниженных брюках.
Жизель Бюндхен
Жизель Бюндхен показала крепкий пресс на карнавале в Бразилии / instagram.com/gisele

Бразильская супермодель, бывший ангел Victoria's Secret и актриса Жизель Бюндхен похоже на полную силу наслаждается холостяцкой жизнью. На днях она в компании друзей посетила Бразильский карнавал.

Светское мероприятие посетило множество медийных персон в экстравагантных нарядах, однако Бюндхен перещеголяла их всех. Бразильская красотка в наряде в стиле ранних двухтысячных покорила поклонников своей легкостью и непринужденностью.

Жизель предстала перед журналистами в коротком ярком топе с открытыми плечами, и укороченных брюках-скинни с заниженной талией. Модель была обута в золотистые босоножки на шпильке с тонкими ремешками.

видео дня

Бюндхен хоть и практически отошла от дел, но за фигурой следит с прежним упорством. Модель занимается йогой, танцами и джиу-джитсу, чтобы поддерживать себя в форме.

Спортивные достижения бразильянки видно невооруженным взглядом - на красной дорожке она показала стальной пресс с умопомрачительным рельефом. Ее снимки появились на странице мероприятия в Instagram.

Ранее популярная модель plus-size Эшли Грэм опубликовала серию откровенных снимков - на фото звезда появилась в корсете, который едва ли прикрывал ее шикарное декольте, и без нижнего белья.

Также британская актриса и писательница, звезда сериала Династия, Джоан Коллинз пощеголяла в свои 89-лет в шикарном лазурном бикини у бассейна в компании младшего нее на 32 года мужа.

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