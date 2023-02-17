В полукорсете и без трусов: Эшли Грэм удивила откровенной фотосессией

Популярная модель plus-size Эшли Грэм опубликовала серию очень откровенных снимков на своей странице в Instagram.
Свои свежие фото она выложила в честь праздника Всех Влюбленных, который прошел 14-го февраля. На фото звезда появилась в полукорсете, который едва ли прикрывал шикарное декольте модели.
Кроме того, на одном из изображений отчетливо видно, что Грэмм позирует без нижнего белья.
"Розы красные, фиалки синие, на этой фотке я выгляжу горячо, а что еще нового", - подписала фото селебрити.
Комментаторы, конечно же, были в восторге от этих фото.
Напомним, ранее Эшли Грэм посетила вечеринку по случаю дня рождения подруги Тори Келли. Вечеринка была концептуальной и посвящена 2000 году. Грэм появилась в сексуальном золотом платье с открытой спиной, сделанное из облегающей кольчуги с животным принтом.
"Когда Тори исполняется 30 лет, и она говорит, что это 2000-е, я появляюсь в своем платье для дня рождения", — пошутила в Instagram на выходных.
Она также добавила, что ей понадобилось огромное количество ленты, чтобы "удержать своих девочек", пишет Page Six.
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