Модель plus size Эшли Грэм показалась в мега откровенном платье

Селебрити показалась в откровенном платье, которое обтянуло все складочки Грэм.

Эшли Грэм / instagram.com/ashleygraham

Популярная модель plus-size Эшли Грэм посетила вечеринку по случаю дня рождения подруги Тори Келли. Вечеринка была концептуальной и посвящена 2000 году. Грэм появилась в сексуальном золотом платье с открытой спиной, сделанное из облегающей кольчуги с животным принтом.

"Когда Тори исполняется 30 лет, и она говорит, что это 2000-е, я появляюсь в своем платье для дня рождения", — пошутила в Instagram на выходных.

Она также добавила, что ей понадобилось огромное количество ленты, чтобы "удержать своих девочек", пишет Page Six.

Мама троих детей сочетала свое платье с ремешками с соответствующим металлическим макияжем глаз, телесными губами и прической в стиле 90-х с двумя "усиками", обрамляющими лицо.

35-летняя Грэм также надела золотые серьги-кольца и ботинки, покрытые сверкающими камнями, для звездной вечеринки в отеле Peninsula в Беверли-Хиллз в четверг вечером.

Напомним, ранее американка Эшли Грэм порадовала своих поклонников новым образом.

Молодая мама, которая недавно родила близнецов, вышла в свет, презентовав образ от известного бренда. В частности смелая бодипозитивная модель надела ботфорты и оверсайз пиджак.

Свой образ она дополнила мини-сумочкой черного цвета.

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