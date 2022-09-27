Ботфорты выдавили ляжки: plus-size модель Эшли Грэм показалась в экстравагантном образе

Эшли Грэм / instagram.com/ashleygraham

Одна из самых успешных плюс-сайз моделей мира, американка Эшли Грэм порадовала своих поклонников новым образом.

Молодая мама, которая недавно родила близнецов, вышла в свет, презентовав образ от известного бренда. В частности смелая бодипозитивная модель надела ботфорты и оверсайз пиджак.

Свой образ она дополнила мини-сумочкой черного цвета.

Отметим, что модель явно комфортно чувствует себя в таком образе и откровенно наслаждается своим внешним видом. Впрочем, Эшли Грэм славиться своим бодипозитивным отношением к своему тело и часто экспериментирует с откровенными нарядами, а иногда и их отсутсвием.

Отметим, Грэм далека от эталонных худышек, которых в фэшн-индустрии подавляющее большинство. Ее параметры 107-76-117 при росте в 175 см и весе 90 кг. Она является сторонницей движения "Здоровье в любом размере", а в свободное от работы и ухода своими тремя детьми время она проводит благотворительные беседы в старших школах о том, почему важно любить и ценить себя в любом весе, размере и форме.

Поэтому для опытной модели было настоящим сокровищем, когда фотограф, который провел с ней фотосессию для известного глянца Perfect, предложил оставить ее снимки без ретуши - с растяжками, складочками и целлюлитом.

Грэм без колебания согласилась и с гордостью поделилась фотографиями на своей странице в Instagram. "Идеальна, потому что такая, как есть", - подписала их модель.

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