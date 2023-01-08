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"Животик очевиден": Лободу поздравляют с беременностью

8 января 2023, 21:41
Певица Светлана Лобода появилась в наряде, который мало что скрывает.
Светлана Лобода
Светлана Лобода / скриншот

Украинская певица Светлана Лобода, которая встала на сторону Украины в ее стойком сопротивлении российской агрессии поделилась свежим фото.

На нем она позирует фактически голой, перевязанная красными лентами, как новогодний подарок. Внимательные фоловеры звезды успели разглядеть беременный живот певицы.

Сама Светлана Лобода никак не прокомментировала фото, ограничившись лишь эмодзи в виде красного сердечка. Впрочем, утверждать, что звезда на самом деле беременна на сто процентов нельзя, ведь такой наряд вполне может создавать неправильную иллюзию.

"Животик очевиден", "Распаковка будет?", "Смешнее ничего не видел", - стали упражняться поклонники певицы под фото.

Что ж, всем любопытным остается только ждать официальной информации от звезды.

Напомним, ранее артистка Светлана Лобода подвела итоги собственного года. Певица, которая встала на сторону Украины в жестокой войне против России показала, какую сумму она перевела на нужны украинской армии.

В своей посте-поздравлении Лобода написала, что 2022 год был испытанием для всех нас. "Но мы – украинцы. Украина – наша земля, лучшая для каждого! Украинцы стали единственными, как никогда. По всему миру я видела, как помогают и поддерживают друг друга украинцы. За этот год я посетила 9 стран с благотворительными концертами, на которые пришло более 20 000 человек", - пишет Лобода.

Еще раньше стало известно о том, что концерты украинской Светланы Лободы в Литве таки отменили. Первый концерт должен был состояться в среду в Шяуляе, затем в Паневежисе и Клайпеде, но концерты в этих городах также были отменены.

Организаторы предлагают купившим билеты обменять их на концерт Андриаса Мамонтова "Другой мир. Рождество" в декабре в Шяуляе или на тот же концерт Лободы в Вильнюсе, в концертном зале Compensa 5 декабря.

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Светлана Лобода
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