Живет в Германии, воспитывает двоих: что известно про возлюбленную Зои Мозговой

Дочь Мозговой и Пономарева не только рассказала про любовь, но и показал предмет своей страсти.

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Зоя Мозговая каминг-аут - с кем встречается Зоя Мозговая / коллаж: Главред, фото: instagram.com/matatatahakuna

Зоя Мозговая, старшая дочь украинского музыкального продюсера Елены Мозговой и падчерица певца Александра Пономарева, в конце июля совершила каминг-аут и показала женщину, с которой она состоит в отношениях.

Избранницу Мозговой зовут Юлия. Она - училась в Харькове, и в данный момент находится в Германии. Об этом сообщает издание "Гордон" с отсылкой на рабочий веб-сайт Юлии.

Там указано, что она является специалистом в сфере SEO, и в своем послужном списке имеет множество проектов по всему миру. Также Юлия - мама двоих пятилетних дочерей-близняшек.

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Зоя Мозговая не стала раскрывать обстоятельствах, при которых она встретила свою партнершу, и не делится подробностями их отношений. Пара, вероятно, завела роман в конце августа 2023 года - именно тогда на странице Зои в Instagram появилось ее первое фото с Юлией.

Зоя Мозговая каминг-аут - с кем встречается Зоя Мозговая / instagram.com/matatatahakuna

Кто такая Елена Мозговая? Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

Кто такой Александр Пономарев? Александр Пономарев - украинский певец, автор песен, продюсер. Народный артист Украины (2006). Был первым артистом, который представил Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение - в 2003 году песня "Hasta la vista" в исполнении Пономарева принесла 14-е место. Выпустил 9 музыкальных альбомов.

Каминг-аут Зои Мозговой - последние новости:

Ранее звездная мама Зои Мозговой, музыкальный продюсер Елена Мозговая, впервые публично отреагировала на каминг-аут дочери, после того, как ее решение приобрело общественный резонанс.

Также свое мнение об этом высказал Александр Пономарев, который является отчимом Зои, и воспитывал ее с раннего детства. Несмотря на то, что они всегда были очень близки, каминг-аут Мозговой певец прокомментировал неоднозначно.

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