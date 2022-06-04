Жерар Пике изменял Шакире с мамой своего одноклубника - певица подтвердила расставание

Шакира подтвердила расставание с Жераром Пике / instagram.com/shakira

Колумбийская певица Шакира подтвердила расставание с возлюбленным и отцом ее двоих детей, испанским футболистом Жераром Пике. Пара была вместе 11 лет.

По данным издания Daily Mail артистка совершила официальное заявление: "Мы с сожалением подтверждаем, что наши пути расходятся. Ради благополучия наших детей, которые являются нашим наивысшим приоритетом, мы просим вас уважать их частную жизнь. Спасибо за понимание".

Причиной для разрыва между Пике и Шакирой предварительно называют многочисленные измены спортсмена. Испанское издание El Periodico назвала, кто предположительно был любовницей футболиста.

Так ему приписывают роман с мамой его одноклубника Пабло Гавиры. О том, что Пике изменяет певице с его родительницей, 17-летний Гави был не осведомлен. По слухам Шакира застала своего благоверного в их общем доме в объятиях разлучницы.

Якобы поп-дива выгнала изменника из дома именно после этого случая. Другое издание сообщает о том, что Пике завел роман с 20-летней блондинкой, которая работает хостес.

Сейчас Пике живет в Барселоне и ведет холостяцкий образ жизни с развлечениями и женщинами.

Читайте такжеНаталья Валевская развелась с мужем после 18 лет брака

Ранее стало известно, что бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель вышла замуж за украинского экономиста и бывшего первый заместителя министра экономики Украины.

Также экс-супругу актера Джонни Деппа Эмбер Херд признали виновной в клевете на актера. Из-за ее сфабрикованных показаний, артистка обязуется выплатить бывшему крупную компенсацию.

Другие новости: