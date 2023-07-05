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Жених Рамины Эсхакзай раскрыл подробности внезапного расставания с журналисткой

Анна Подгорная
5 июля 2023, 04:00
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Евгений Пронин спасался от одиночества приставкой, но сегодня готов говорить про отношения с бывшей невестой.
Рамина Эсхакзай, Евгений Пронин
Евгений Пронин рассказал, каким было его расставание с Раминой Эсхакзай / коллаж: Главред, фото: instagram.com/raminalalala

В апреле украинская журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай и юрист Евгений Пронин сообщили о том, что они расстаются после 5 лет отношений.1.5 года от этого срока они были помолвлены.

Бывшие возлюбленные не стали посвящать своих поклонников в подробности расставания, и утверждали, что все произошло крайне экологично.

Три месяца спустя Пронин в интервью для YouTube-канала "Эбаут" рассказал, как их пара, которая лишь недавно готовилась к свадьбе, приняла решение о прекращении романтических отношений.

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"Именно в нашем случае, после 5 лет отношений и после полутора лет помолвки, это был такой адаптивный период, чуть ли не по полочкам. Не было такого, что сегодня мы решили разойтись, и разбежались и не общаемся. Мы к этому шли и даже работали со специалистом. Эта работа был больше для того, чтобы сохранить отношения, но в рамках этого труда мы очень многое проговорили – где у нас совпадает, где у нас не совпадает, поэтому мы пришли нормально к расставанию", - говорит юрист.

Также бывший жених Эсхакзай отмечает, что они все еще поддерживают отношения, правда уже в дружеском русле.

Ранее украинский шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко рассказал, почему все еще не женат в свои 36 лет, а также рассказал, что в романтических отношениях вызывает у него депрессию.

Также стало известно, что во второй раз мамой стала украинская певица Ната Жижченко (ONUKA) - артистка скрывала беременность, поэтому появление ребенка стало для поклонников настоящим сюрпризом.

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