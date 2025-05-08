Жених Никитюк показал ведущую без макияжа и раскрыл секрет их знакомства

Такой Лесю Никитюк раньше мало кто видел.

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Леся Никитюк личная жизнь - Дмитрий Бабчук показал новое фото ведущей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Вкратце:

Дмитрий Бабчук показал, какой видит свою избранницу

Военный рассказал, как познакомился с Лесей Никитюк

Украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк помолвлена с военным Дмитрием Бабчуком, о романе с которым она рассказала в октябре 2024 года. Про свои отношения пара рассказывает с большой осторожностью.

Редкий комментарий про невесту Бабчук сделал в своем блоге в Instagram во время беседы с подписчиками - у него поинтересовались, как он познакомился с Лесей. Дмитрий дал весьма уклончивый ответ: "При помощи государственного языка".

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Также военный показал домашнее фото своей звездной возлюбленной. В кадре Никитюк без макияжа и укладки чем-то мило улыбается в телефоне, пока ее возлюбленный вместе с псом Рафиком уютно улеглись на переднем плане.

Леся Никитюк личная жизнь - Дмитрий Бабчук показал новое фото ведущей / instagram.com/special_my_profession

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Кто такая Леся Никитюк? Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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