Наталья Могилевская стала блондинкой и покорила своим видом - детали

Наталья Могилевская впечатлила поклонников.

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Наталья Могилевская - новый имидж / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Вы узнаете:

Наталья Могилевская показала новый клип

Как в нем выглядит певица

Украинская известная певица Наталья Могилевская представила украиноязычную версию своей песни "Я весна" и показала удивительный клип к ней.

Как стало известно, клип создан при помощи искусственного интеллекта, а Могилевская сыграла роль Королевы Весны и показалась блондинкой.

"Королева Весна, младшая сестра Снежной Королевы, которая всегда ее побеждает. Когда-то давно в детстве выбрала дарить тепло, любовь и радость людям. Я готова своими руками создавать красоту, исцелять и восстанавливать каждую веточку, каждый дом нашей прекрасной земли", - отметила артистка.

Наталья Могилевская иногда экспериментирует с имиджем / instagram.com, Наталья Могилевская

Поклонники остались в полном восторге от видеоработы знаменитости и написали множество похвальных комментариев.

"Класс, сказочный клип";

"Надеюсь, так расцветет Украина после войны";

"Просто сказочно, Наталья, я люблю безгранично ваши песни и вас";

"Какая красота! Все такое весеннее, положительное, легкое, как зефир!" – отметили фанаты.

Смотрите новую видеоработу Натальи Могилевской:

Наталья Могилевская инфографика / Инфографика: Главред

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Наталья Могилевская - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.

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А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.

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Кто такая Наталья Могилевская? Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

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