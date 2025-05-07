Наталья Могилевская стала блондинкой и покорила своим видом - детали

Вы узнаете:
- Наталья Могилевская показала новый клип
- Как в нем выглядит певица
Украинская известная певица Наталья Могилевская представила украиноязычную версию своей песни "Я весна" и показала удивительный клип к ней.
Как стало известно, клип создан при помощи искусственного интеллекта, а Могилевская сыграла роль Королевы Весны и показалась блондинкой.
"Королева Весна, младшая сестра Снежной Королевы, которая всегда ее побеждает. Когда-то давно в детстве выбрала дарить тепло, любовь и радость людям. Я готова своими руками создавать красоту, исцелять и восстанавливать каждую веточку, каждый дом нашей прекрасной земли", - отметила артистка.
Поклонники остались в полном восторге от видеоработы знаменитости и написали множество похвальных комментариев.
"Класс, сказочный клип";
"Надеюсь, так расцветет Украина после войны";
"Просто сказочно, Наталья, я люблю безгранично ваши песни и вас";
"Какая красота! Все такое весеннее, положительное, легкое, как зефир!" – отметили фанаты.
Смотрите новую видеоработу Натальи Могилевской:
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Наталья Могилевская - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.
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А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.
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Кто такая Наталья Могилевская?
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
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