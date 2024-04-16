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Жена тяжелобольного Уиллиса поделилась щемящими фото с ним

Дмитрий Видоменко
16 апреля 2024, 02:00
Модель Эмма Хеминг-Виллис показала фото Брюса Уиллиса с его дочкой. Также супруга актера поделилась их семейным трогательным кадром.
Уиллис, жена
Брюс Уиллис женат на Эмме Хеминг последние 15 лет / коллаж Главред, фото Instagram

Модель и актриса Эмма Хеминг-Уиллис поделилась с фолловерами серией архивных фотографий, на которых она запечатлена вместе с мужем, легендарным артистом Брюсом Уиллисом (который сейчас страдает от тяжелой болезни ‒ лобно-височной деменции). Снимки она опубликовала в Instagram.

Эмма призналась, что "попала в водоворот старых фотографий и видео". Начала она с фото, которая была сделана на съемках "Крепкого орешка 5".

На снимке девушка позировала с мужем и его дочерью от брака с Деми Мур Скаут во время съемок в Будапеште. Хеминг отдельно упомянула, что фотография была сделана в 2012, за год до выхода фильма. Уиллис, к слову, позировал с крупными пятнами от бутафорской крови на лице и рубашке.

видео дня
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На другом, черно-белом кадре, Эмма с Брюсом позировали в обнимку ‒ причем девушка нежно целовала актера в щеку.

"Клеточный уровень ‒ это любовь", ‒ подписала пост актриса.

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Кто такой Брюс Уиллис?

Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".

Напомним, ранее в сети появилось фото сильно сдавшего Джеки Чана. 69-летняя кинолегенда в жизни сильно отличается от привычного всем образа, и сейчас, по слухам, готовится к роли в новом амплуа.

Также жена Роберта Дауни-младшего, продюсер Сьюзан Левин, раскрыла секрет их идеального брака, который длится уже почти 20 лет. Их семья строго придерживается одного правила, которое, по мнению женщины, и хранит мир в их союзе.

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