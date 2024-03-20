Деми Мур показала новое фото Брюса Уиллиса, который ее не узнает

Поклонники искренне переживают за судьбу легендарного актера.

https://stars.glavred.info/demi-mur-pokazala-novoe-foto-bryusa-uillisa-kotoryy-ee-ne-uznaet-10551578.html Ссылка скопирована

Новые фото в день рождения Брюса Уиллиса / Коллаж Главред, фото Instagram/demimoore

Голливудская актриса Деми Мур трогательно поздравила с днем рождения своего бывшего мужа, актера Брюса Уиллиса.

Актриса написала в своем Instagram, что она "благодарна" звезде "Крепкого орешка".

"С днем рождения, Брюс Уиллис! Мы любим тебя и очень благодарны тебе", — подписала Деми пост вместе с фотографией, на которой она сидит на диване под руку с Брюсом.

видео дня

Она также поделилась фотографией Брюса, играющего со своей внучкой, и воспоминаниями о звезде боевиков с тремя дочерьми.

Брюс и Уиллис были женаты 13 лет, у них трое дочерей: Скаут, Румер и Таллула.

Отметим, что в прошлом году ему поставили диагноз лобно-височная деменция (ЛВД).

Что такое Лобно-височная деменция Национальная служба здравоохранения описывает лобно-височную деменцию как "редкий тип деменции, вызывающий проблемы с поведением и речью". Лобно-височная деменция проявляется разнообразными симптомами, которые могут включать: ухудшение памяти, проблемы с ориентацией, снижение способности к анализу и планированию.

Актер бросил карьеру в 2022 году после того, как его семья обнаружила, что у него афазия, которая с тех пор переросла в ЛВД.

Сейчас актер женат на Эмме Хеминг Уиллис, у пары есть две младшие дочери: 10-летняя Эвелин и 12-летняя Мэйбл.

Еще в октябре выяснилось, что Брюс "не совсем вербален" и не может читать.

Ранее жена тяжелобольного Брюса Уиллиса, британская модель и актриса Эмма Хеминг, призналась, за что чувствует себя виноватой. Она тяжело переживает метаморфозы, которые происходят с Крепким орешком.

Также инсайдер из близкого окружения семьи сообщил, что неизлечимо больной Брюс Уиллис перестал узнавать Деми Мур. Общение дается ему все сложнее, иногда актер становится агрессивным.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред