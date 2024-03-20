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Деми Мур показала новое фото Брюса Уиллиса, который ее не узнает

Алена Кюпели
20 марта 2024, 15:41
Поклонники искренне переживают за судьбу легендарного актера.
Новые фото в день рождения Брюса Уиллиса
Новые фото в день рождения Брюса Уиллиса / Коллаж Главред, фото Instagram/demimoore

Голливудская актриса Деми Мур трогательно поздравила с днем рождения своего бывшего мужа, актера Брюса Уиллиса.

Актриса написала в своем Instagram, что она "благодарна" звезде "Крепкого орешка".

"С днем рождения, Брюс Уиллис! Мы любим тебя и очень благодарны тебе", — подписала Деми пост вместе с фотографией, на которой она сидит на диване под руку с Брюсом.

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Она также поделилась фотографией Брюса, играющего со своей внучкой, и воспоминаниями о звезде боевиков с тремя дочерьми.

Брюс и Уиллис были женаты 13 лет, у них трое дочерей: Скаут, Румер и Таллула.

Отметим, что в прошлом году ему поставили диагноз лобно-височная деменция (ЛВД).

Что такое Лобно-височная деменция

Национальная служба здравоохранения описывает лобно-височную деменцию как "редкий тип деменции, вызывающий проблемы с поведением и речью". Лобно-височная деменция проявляется разнообразными симптомами, которые могут включать: ухудшение памяти, проблемы с ориентацией, снижение способности к анализу и планированию.

Актер бросил карьеру в 2022 году после того, как его семья обнаружила, что у него афазия, которая с тех пор переросла в ЛВД.

Сейчас актер женат на Эмме Хеминг Уиллис, у пары есть две младшие дочери: 10-летняя Эвелин и 12-летняя Мэйбл.

Еще в октябре выяснилось, что Брюс "не совсем вербален" и не может читать.

Ранее жена тяжелобольного Брюса Уиллиса, британская модель и актриса Эмма Хеминг, призналась, за что чувствует себя виноватой. Она тяжело переживает метаморфозы, которые происходят с Крепким орешком.

Также инсайдер из близкого окружения семьи сообщил, что неизлечимо больной Брюс Уиллис перестал узнавать Деми Мур. Общение дается ему все сложнее, иногда актер становится агрессивным.

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