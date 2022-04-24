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Жена Романа Сасанчина показала в больнице раненого в бою с рашистами отца

24 апреля 2022, 17:45

Тесть певца нуждается в леченье; его дочь надеется снова увидеть его на ногах.

Роман Сасанчин с женой Иванной
Роман Сасанчин с женой Иванной / instagram.com/annavi_i/

Жена украинского певца, победителя проектов Голос.Діти и Голос країни Романа Сасанчина, 24-летняя Иванна на Пасху опубликовала фотографию своего отца в больничной палате.

Мужчина сейчас защищает Украину где-то на востоке страны. Во время одного из ожесточенных боев против российских оккупантов он был тяжело ранен и отправлен домой на лечение.

Характер ранения Иванна не раскрывает, но, судя по подписи к фото, в бою с рашистами тесть Романа Сасанчина повредил ноги.

"Мой папа, наш герой, наш защитник. Я до конца своей жизни буду благодарна папе, и всем защитникам за наш покой. Боже, береги нашу Украину и наших защитников.

Сегодня моего папу привезли с Востока, спасибо Богу за то, что он жив. Верю, Бог поможет мне снова услышать папин голос и увидеть, как он идет ко мне", - подписала снимок жена артиста.

/ instagram.com/sasanchyn_family

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Напомним, Роман Сасанчин и его супруга Иванна познакомились в 2020 году. Зимой 2021 года они поженились. 30 декабря того же года у пары родилась дочь Элизабет.

В апреле 2022 года Иванна объявила о расставании с певцом. Впрочем, их разрыв не окончательный - пара активно работает над отношениями, чтобы разрешить серьезный конфликт.

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