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Жена Романа Сасанчина рассекретила новые подробности их расставания: девушка собирается к психиатру

16 апреля 2022, 10:15

24-летняя Иванна призналась, что о разводе пока речи не идет.

Жена Романа Сасанчина рассекретила новые подробности их расставания / instagram.com/annavi_i/

Жена украинского певца, победителя шоу "Голос країни" Романа Сасанчина раскрыла подробности их расставания.

24-летняя Иванна на своей страничке в Instagram объяснила, что вместе с мужем они сейчас переживают тяжелый период, но о разводе речи пока не идет.

По словам девушки, она с Ромой сейчас переживают тяжелый конфликт. Также жена певца подчеркнула, что пока речи о разводе нет.

"Нет, мы с Ромой не развелись. У нас сейчас реально серьезный конфликт. Я надеюсь, что это возможно исправить. Я молюсь Богу. Я знаю, что мы ради нашего ребенка сможем переступить все, что сейчас есть. И мы справимся с этим", – поделилась Иванна.

Читайте также"Мы больше не семья": жена победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина заявила о разрыве с певцомДевушка добавила, что в ссоре виноваты оба. Также Иванна поделилась, что будет ходить к психологу и "копать себе внутри, что она делает не так".

Напомним, Роман Сасанчин и его супруга Иванна познакомились в 2020 году. Зимой 2021 года они поженились. 30 декабря того же года у пары родилась дочь Элизабет.

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Ромчик Сасанчин Голос країни
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