Жена Романа Сасанчина показала фигуру всего через неделю после родов

Иванка с мужем Романом Сасанчиным / instagram.com/annavi_i

19-летний украинский певец, победитель проектов Голос.Діти и Голос країни Роман Сасанчин и его супруга Иванка впервые стали родителями 30 декабря 2021 года.

У них путем кесарева сечения появилась дочь Элизабет. Всего через неделю после рождения малышки, Иванка решила показать, как сейчас выглядит ее фигура.

В своих сторис в Instagram девушка показала себя в профиль. Иванка позировала в черных леггинсах с завышенной талией и телесном бюстгальтере для кормления.

На кадрах видно, что живот девушки еще не спал после родов - на это обычно требуется больше времени.

Также Иванка рассказала, что за время беременности набрала 13 килограмм - 52 она весила до беременности, 65 - перед родами. Сейчас девушка весит 57 килограмм - практически вернулась в свой "дородовой" вес.

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Жена Сасанчина показала, как выглядит после родов / instagram.com/annavi_i

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