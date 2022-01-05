Ведущая 1+1 Соломия Витвицкая показала редкие кадры с красавцем-братом

Соломия Витвицкая посвятила новогодний отпуск встрече с близкими / instagram.com/solomiyavitvitska

Украинская журналистка и телеведущая Соломия Витвицкая на новогодние каникулы отправилась в дорожное путешествие.

Она уже посетила Львов, где встретилась с родственниками, и направилась в Житомир. По дороге ведущая заскочила в Луцк, где живет ее младший брат.

Она выложила сторис на своей странице в Instagram, на которых позирует с братом в кафе. Уютные кадры журналистка украсила эмодзи сердечек и поцелуев.

Для родных людей это была приятная встреча, особенно в период новогодних праздников, когда всем хочется провести как можно больше времени с семьей.

Младшего брата Соломии Витвицкой зовут Северин. Он - военный, служит в Луцке в звании майора.

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Соломия Витвицкая с младшим братом Северином / instagram.com/solomiyavitvitska

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