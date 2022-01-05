Ведущая 1+1 Соломия Витвицкая показала редкие кадры с красавцем-братом

Привлекательная внешность, очевидно, отличительная черта семейства Витвицких.
Украинская журналистка и телеведущая Соломия Витвицкая на новогодние каникулы отправилась в дорожное путешествие.
Она уже посетила Львов, где встретилась с родственниками, и направилась в Житомир. По дороге ведущая заскочила в Луцк, где живет ее младший брат.
Она выложила сторис на своей странице в Instagram, на которых позирует с братом в кафе. Уютные кадры журналистка украсила эмодзи сердечек и поцелуев.
Для родных людей это была приятная встреча, особенно в период новогодних праздников, когда всем хочется провести как можно больше времени с семьей.
Младшего брата Соломии Витвицкой зовут Северин. Он - военный, служит в Луцке в звании майора.
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Ранее солист Maneskin Дамиано Давид показал редкий снимок с возлюбленной.
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