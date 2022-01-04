Солист Maneskin Дамиано Давид показал редкий снимок с возлюбленной

Дамиано Давид показал редкое фото своей возлюбленной / instagram.com/ykaaar

Солист группы Maneskin Дамиано Давид показал редкий снимок со своей возлюбленной Джорджией Солери.

Такие кадры не часто появляются на странице музыканта, несмотря на амплуа крайне откровенного парня, Давид хранит свою любовь от посторонних глаз.

Пара вместе более четырех лет. На снимке в сторис, Дамиано Давид и его девушка предстали в костюмах в стиле 40-х годов. На Джорджии - строгое черное платье с кружевом и черные лодочки, на Дамиано - зеленые брюки, белая рубашка, черная жилетка и яркий галстук.

Парочка выглядит невероятно стильно, хотя такие образы для молодых людей не характерны.

Влюбленные позируют, приобняв друг друга за талию, Давид нежно целует Джорджию в лоб. Милый снимок музыкант подписал: "Поздравления папе ❤️".

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Дамиано Давид и Джорджия Солери / instagram.com/ykaaar

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