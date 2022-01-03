Последнее новогоднее фото Михаила Жванецкого попало в Сеть

Михаил Михайлович Жванецкий (6 марта 1934 - 6 ноября 2020 ) / facebook.com/jvanetsky

Известный украинский ресторатор Савелий Либкин поделился редким кадром с юмористом и писателем-сатириком Михаилом Михайловичем Жванецким.

Шеф-повар показал, как Новый год в 2020 году встречал сатирик. Праздник в кругу близких он отметил в одесском ресторане Либкина под названием Дача.

На фото Михаил Михайлович позирует за богато накрытым столом, сидя вполоборота к камере. На лице артиста играет знакомая многим фирменная ироничная улыбка.

Савва Либкин, близкий друг и земляк сатирика, оставил лаконичную подпись к фото: "Два года назад отмечали наступление 20 года".

А уже 6 ноября 2020 года Михаила Жванецкого не стало. Писатель-сатирик умер на 86 году жизни.

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Михаил Жванецкий празднует Новый год 2020 / instagram.com/savvalibkin

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