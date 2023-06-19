УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Жена больного Брюса Уиллиса показала его новое милое фото с дочерью

Дмитрий Видоменко
19 июня 2023, 10:38 обновлено 19 июня, 10:38
101
Жена легендарного голливудского актера и продюсера Брюса Уиллиса, Эмма Хеминг поделилась его новым фото в честь Дня отца.
Эмма Хеминг, Брюс Уиллис
Эмма Хеминг поздравила своего тяжелобольного мужа Брюса Уиллиса с Днем отца / instagram.com/emmahemingwillis

Эмма Хеминг, супруга легендарного голливудского актера и продюсера Брюса Уиллиса (который сейчас страдает от тяжелой мозговой болезни), поделилась его новым фото в честь Дня отца. На снимке, опубликованном в Instagram, Уиллис запечатлен с их общей дочерью Мейбел Рей.

В посте Хеминг поблагодарила мужа за безусловную любовь, которую он дарит своим детям.

"День отца — это время, когда я размышляю о своей глубокой признательности и уважении к Брюсу, когда я наблюдаю, каким отцом он является для наших детей. Там, где это может быть не "традиционно", то, чему он их учит, будет охватывать поколения. Безусловная любовь, доброта, сила, сострадание, терпение, великодушие, стойкость. Поздравляю с Днем отца самого лучшего папу, которого я знаю", — написала она.

Жена больного Брюса Уиллиса показала его новое милое фото с дочерью
Жена Брюса Уиллиса выложила его фото с дочерью Мейбел Рей

Первая супруга актера, легендарная актриса Деми Мур, также поздравила его с Днем отца и разместила его архивное черно-белое фото с их общими тремя дочерями.

"Навсегда благодарна Брюсу за то, что он подарил мне этих прекрасных девочек", — написала актриса.

Уиллис, дочери
Уиллис, дочери / Instagram

Напомним, ранее в марте 2022 года стало известно, что легендарный голливудский актер Брюс Уиллис официально завершил актерскую карьеру. Как сообщила его семья, такое решение далось артисту с трудом, однако лобно-височная деменция, которую ему диагностировали год спустя, не позволяет ему как следует выполнять свою работу.

Эмма Хеминг, супруга актера, пытается всячески оберегать его. Она обратилась к папарацци, которые буквально преследуют Уиллиса, с просьбой уважать его приватность, и объяснила, как нужно общаться с людьми с его диагнозом.

Болезнь Брюса Уиллиса: легендарный "крепкий орешек" завершил карьеру из-за неизлечимой болезни:

Вас могут заинтересовать такие новости:

Брюс Уиллис новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

У Путина истерика, мощь ВСУ и разлом в Кремле приведут Украину к победе – Ходжес

У Путина истерика, мощь ВСУ и разлом в Кремле приведут Украину к победе – Ходжес

09:37 Мир
Официально: ВСУ освободили Пятихатки на Запорожье

Официально: ВСУ освободили Пятихатки на Запорожье

08:43 Украина
Путин запустил распад России, регионы могут отколоться от Москвы – Подоляк

Путин запустил распад России, регионы могут отколоться от Москвы – Подоляк

08:40 Политика
Все главные новости

Последние новости

11:16

Мужчина создал шедевр при помощи совков и цемента: видео посмотрели 20 млн раз

11:15

"Будущее Украины – в НАТО": Столтенберг назвал условие интеграции в АльянсВидео

10:38

Жена больного Брюса Уиллиса показала его новое милое фото с дочерьюВидео

10:20

Пассажир поезда УЗ приставал к девушке с поцелуями, проводник отказался ее пересадитьВидео

10:11

Гороскоп на завтра 20 июня 2023: Стрельцам - сюрприз, Весам - поход к врачуВидео

Ночью РФ атаковала Украину дронами и ракетами: в Одесской области сбиты 4 КалибраНочью РФ атаковала Украину дронами и ракетами: в Одесской области сбиты 4 Калибра
10:01

Чмерковский показал новорожденного сына

09:45

Россия уже объявила победу в войне: что это значитмнение

09:42

Проблема с обменом долларов: в Нацбанке рассказали, как решат проблемуВидео

09:37

У Путина истерика, мощь ВСУ и разлом в Кремле приведут Украину к победе – ХоджесВидео

Реклама
09:01

Покрытию придет конец: что нельзя жарить на антипригарной сковороде

08:59

Как пенсионеры могут получать ежемесячные надбавки: в чем секретВидео

08:59

Кто на самом деле контролирует Пригожина?мнение

08:43

Официально: ВСУ освободили Пятихатки на Запорожье

08:40

Путин запустил распад России, регионы могут отколоться от Москвы – ПодолякВидео

08:17

ВСУ могут приостановить контрнаступательные операции: в ISW назвали причину

08:02

Путин осенью объявит в России мобилизацию - ГиркинВидео

07:44

У Зеленского хотят привлечь Бразилию и Индию к мирному плану – WSJВидео

06:40

Свершилось: теперь с путинским шизофашизмом все в порядке!мнение

06:30

Загадка на скорость: не все найдут змею среди жирафов за 5 секунд

05:34

Головоломка для зорких и внимательных: нужно найти спущенную шину за 45 секунд

Реклама
04:40

Слово, о котором мало кто знает: что в украинском языке значит "заступ"

04:00

Какой сегодня праздник 19 июня: что в этот день произошло и кого поздравлять

03:30

"Украина будет наносить удары вглубь РФ": Морозов раскрыл сценарий поражения РоссииВидео

03:00

Пытались съесть наркотики и покусать полицейского: задержана российская актриса

02:30

"Быстрых успехов не ждите": майор ВСУ откровенно рассказал о контрнаступлении

01:55

"Чистое воскресенье": почему в Советском Союзе мылись раз в неделю

01:35

Морозов пояснил, устоит ли режим Путина в случае его полной неудачи в УкраинеВидео

00:46

Все обескуражены из-за этой головоломки: никто не может найти свадебное приглашение

18 июня, воскресенье
23:45

"Ни один Partiot не уничтожен!": Зеленский стер в пепел главную мечту захватчиковВидео

23:00

"Навсегда остался жив": сестра "Да Винчи" рассказала, как переживает потерю братаВидео

22:27

Не добежали до укрытия: оккупанты в Белополье убили мужчину и его 4-летнего сынаФотоВидео

21:59

Еще один малыш в клане: Кортни Кардашьян объявила о беременности

21:22

Рыдала навзрыд: папа военный внезапно приехал на выпускной своей дочериВидео

20:50

"Мы полны решимости": ВСУ могут рассчитывать на помощь от ЕС - еврокомиссарВидео

20:11

В разведке рассказали, сколько на самом деле двойников есть у ПутинаВидео

20:09

Оптическая иллюзия для самых внимательных: лишь 1% людей найдет зайца

20:05

Армянский друг Путина попал в базу "Миротворец"

19:59

"Не могла встать минут 15": Камалия раскрыла подробности своей жуткой травмыВидео

19:56

Патовая ситуация для русских оккупантовмнение

19:15

"Слезы счастья": Макс Чмерковский показал первые фото из роддома

Реклама
18:52

Война ЧВК Вагнера с Шойгу: эксперт назвал друзей Пригожина в минобороны РФВидео

18:34

Недавно женился и был единственным сыном: россияне убили военного медикаВидео

18:34

Как правильно – "військовий" или "воєнний": Авраменко разложил все по полочкамВидео

18:27

"Сын, рожденный сердцем": Мирошнченко впервые показала приемного сына

17:50

Мобилизация студента или аспиранта: юрист назвал главное условие

17:16

Горит военный госпиталь: в Брянске вспыхнул мощный пожарВидео

16:51

Угроза удара с севера: РФ стянула в Беларусь техники на две дивизии — ТукаВидео

16:43

В Украине выросли цены на основные продукты: как сильно и что произошло

16:18

Что сначала кладут в зеленый борщ – щавель или яйца: неожиданный ответ удивит наповалВидео

15:59

Анастасия Волочкова собралась замуж за ловеласа и любителя старушек Шаляпина

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять