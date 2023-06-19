Жена больного Брюса Уиллиса показала его новое милое фото с дочерью

Жена легендарного голливудского актера и продюсера Брюса Уиллиса, Эмма Хеминг поделилась его новым фото в честь Дня отца.

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Эмма Хеминг поздравила своего тяжелобольного мужа Брюса Уиллиса с Днем отца / instagram.com/emmahemingwillis

Эмма Хеминг, супруга легендарного голливудского актера и продюсера Брюса Уиллиса (который сейчас страдает от тяжелой мозговой болезни), поделилась его новым фото в честь Дня отца. На снимке, опубликованном в Instagram, Уиллис запечатлен с их общей дочерью Мейбел Рей.

В посте Хеминг поблагодарила мужа за безусловную любовь, которую он дарит своим детям.

"День отца — это время, когда я размышляю о своей глубокой признательности и уважении к Брюсу, когда я наблюдаю, каким отцом он является для наших детей. Там, где это может быть не "традиционно", то, чему он их учит, будет охватывать поколения. Безусловная любовь, доброта, сила, сострадание, терпение, великодушие, стойкость. Поздравляю с Днем отца самого лучшего папу, которого я знаю", — написала она.

Жена Брюса Уиллиса выложила его фото с дочерью Мейбел Рей

Первая супруга актера, легендарная актриса Деми Мур, также поздравила его с Днем отца и разместила его архивное черно-белое фото с их общими тремя дочерями.

"Навсегда благодарна Брюсу за то, что он подарил мне этих прекрасных девочек", — написала актриса.

Уиллис, дочери / Instagram

Напомним, ранее в марте 2022 года стало известно, что легендарный голливудский актер Брюс Уиллис официально завершил актерскую карьеру. Как сообщила его семья, такое решение далось артисту с трудом, однако лобно-височная деменция, которую ему диагностировали год спустя, не позволяет ему как следует выполнять свою работу.

Эмма Хеминг, супруга актера, пытается всячески оберегать его. Она обратилась к папарацци, которые буквально преследуют Уиллиса, с просьбой уважать его приватность, и объяснила, как нужно общаться с людьми с его диагнозом.

Болезнь Брюса Уиллиса: легендарный "крепкий орешек" завершил карьеру из-за неизлечимой болезни:

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