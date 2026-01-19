"Жажда мести": Тарас Тополя заговорил об авторе скандального видео с его экс-женой

Что сказал Тарас Тополя:
- Елена Тополя имела полное право на личную жизнь
- Автор ролика годами следил за семьей
Солист группы "Антитела" Тарас Тополя отреагировал на "слив" интимных видео его бывшей жены, певицы Елены Тополи.
На своей странице в Facebook артист признался, что получил по почте ролик с участием Елены и "другого мужчины". Тарас уже подал заявление в полицию.
"Хочу критически акцентировать всем, что в прошлом году мы объявили о совместном намерении развестись и начали процесс, а 14.01.2026 суд развел нас официально. Поэтому Елена имела полное право на собственную личную жизнь!" - подчеркнул певец.
Тополя добавил, что никто не имел права совершать противоправные действия подобного характера, следить, снимать, шантажировать, пытаясь получить выгоду или заработать на этом и пытаться сделать невыносимой жизнь их детей.
Лидер группы "Антитела" 19 января подал заявление в полицию о факте распространения материалов такого характера.
"С момента объявления о разводе я не дал ни одного комментария, ни одного интервью, кроме совместной согласованной публикации. Это была наша с Еленой общая договоренность", - отметил Тарас Тополя.
Певец добавил, что их решение расстаться и его причины - это исключительно их с Еленой личное дело.
"Но в этой ситуации должен был прокомментировать. Я имею предположение кому это нужно. Тому, кто годами следил за нашей семьей, отвратительно комментировал по любому поводу. Тихо и открыто пакостил Елене и мне. Потому что жажда мести. А сейчас выбрал момент для удара, когда Елена, я, наши дети проходим нелегкий, уязвимый период", - заявил Тарас, добавив, что это лишь его предположение.
В частности, Тополя попросил никаким образом не распространять то видео.
Маша Ефросинина поддержала Елену Тополю
Кроме того, тележурналистка Маша Ефросинина поддержала Елену Тополю.
"Сегодня Елена Тополя сделала то, что десятилетиями считалось невозможным: она превратила оружие шантажиста в его же приговор. Это нападение не на одну женщину – это атака на достоинство каждой из нас. Шантаж – это не об интиме. Это о контроле. О попытке управлять страхом, ведь нас учили бояться осуждения больше, чем зла", - написала Ефросинина в Instagram.
По мнению Ефросининой, смелость Тополи дает право на голос тысячам женщин.
"Елена Тополя, ты - невероятная. Твоя смелость сегодня дает право на голос тысячам женщин, которые до сих пор боялись. Моя абсолютная тебе поддержка", - добавила она.
О персоне: Елена Тополя
Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.
Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".
С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.
Скандал со сливом приватного видео Елены Тополи
В ночь на 19 января медийщикам и блогерам разослали материалы, в которых содержалось видео интимного характера с участием Елены Тополи. На утро исполнительница сделала заявление. Артистка сообщила, что ее шантажировали и требовали деньги. Также певица отметила, что уже подала заявление в полицию, чтобы правоохранители наказали виновных.
Национальная полиция Украины уже задержала вероятного подозреваемого - 23-летнего киевлянина. В случае доказательства вины мужчины - ему грозит до 12 лет лишения свободы.
О персоне: Тарас Тополя
Тарас Тополя - украинский певец, солист и лидер поп-рок-группы Антитіла, с которой выпустил 7 альбомов, сообщает Википедия. В февраля 2022 года записался в ТРО, служил в ВСУ в качестве парамедика на протяжении 7 месяцев.
