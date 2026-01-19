"Жажда мести": Тарас Тополя заговорил об авторе скандального видео с его экс-женой

Лидер группы "Антитела" 19 января подал заявление в полицию о факте распространения материалов личного характера.

Тарас Тополя заговорил об авторе скандального видео с его экс-женой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Тополя,facebook.com/taras.topolya

Что сказал Тарас Тополя:

Елена Тополя имела полное право на личную жизнь

Автор ролика годами следил за семьей

Солист группы "Антитела" Тарас Тополя отреагировал на "слив" интимных видео его бывшей жены, певицы Елены Тополи.

На своей странице в Facebook артист признался, что получил по почте ролик с участием Елены и "другого мужчины". Тарас уже подал заявление в полицию.

"Хочу критически акцентировать всем, что в прошлом году мы объявили о совместном намерении развестись и начали процесс, а 14.01.2026 суд развел нас официально. Поэтому Елена имела полное право на собственную личную жизнь!" - подчеркнул певец.

Тополя добавил, что никто не имел права совершать противоправные действия подобного характера, следить, снимать, шантажировать, пытаясь получить выгоду или заработать на этом и пытаться сделать невыносимой жизнь их детей.

Лидер группы "Антитела" 19 января подал заявление в полицию о факте распространения материалов такого характера.

"С момента объявления о разводе я не дал ни одного комментария, ни одного интервью, кроме совместной согласованной публикации. Это была наша с Еленой общая договоренность", - отметил Тарас Тополя.

Певец добавил, что их решение расстаться и его причины - это исключительно их с Еленой личное дело.

"Но в этой ситуации должен был прокомментировать. Я имею предположение кому это нужно. Тому, кто годами следил за нашей семьей, отвратительно комментировал по любому поводу. Тихо и открыто пакостил Елене и мне. Потому что жажда мести. А сейчас выбрал момент для удара, когда Елена, я, наши дети проходим нелегкий, уязвимый период", - заявил Тарас, добавив, что это лишь его предположение.

В частности, Тополя попросил никаким образом не распространять то видео.

Маша Ефросинина поддержала Елену Тополю

Кроме того, тележурналистка Маша Ефросинина поддержала Елену Тополю.

"Сегодня Елена Тополя сделала то, что десятилетиями считалось невозможным: она превратила оружие шантажиста в его же приговор. Это нападение не на одну женщину – это атака на достоинство каждой из нас. Шантаж – это не об интиме. Это о контроле. О попытке управлять страхом, ведь нас учили бояться осуждения больше, чем зла", - написала Ефросинина в Instagram.

По мнению Ефросининой, смелость Тополи дает право на голос тысячам женщин.

"Елена Тополя, ты - невероятная. Твоя смелость сегодня дает право на голос тысячам женщин, которые до сих пор боялись. Моя абсолютная тебе поддержка", - добавила она.

О персоне: Елена Тополя Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.

Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".

С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

Скандал со сливом приватного видео Елены Тополи

В ночь на 19 января медийщикам и блогерам разослали материалы, в которых содержалось видео интимного характера с участием Елены Тополи. На утро исполнительница сделала заявление. Артистка сообщила, что ее шантажировали и требовали деньги. Также певица отметила, что уже подала заявление в полицию, чтобы правоохранители наказали виновных.

Национальная полиция Украины уже задержала вероятного подозреваемого - 23-летнего киевлянина. В случае доказательства вины мужчины - ему грозит до 12 лет лишения свободы.

О персоне: Тарас Тополя Тарас Тополя - украинский певец, солист и лидер поп-рок-группы Антитіла, с которой выпустил 7 альбомов, сообщает Википедия. В февраля 2022 года записался в ТРО, служил в ВСУ в качестве парамедика на протяжении 7 месяцев.

