Зеленские совершили редкий выход в свет

Впервые за долгое время президентская чета Зеленских - Елена и Владимир вышли в свет.
Они посетили многодетную приемную семью, которая из-за захватнической войны потеряла свой дом возле Каховки Херсонской области, чтобы лично передать ключи от их нового дома.
Как сказано в телеграмм-канале первой леди Елены Зеленской, люди, которые при всей сложности военного времени находят силы и возможности создавать большие приемные семьи, дарят веру всей стране в человечность и добро.
Елена Зеленская передала ключи от нового дома семье:
"Накануне мы встретились именно с такой семьей, которая потеряла свой дом, потому что пришлось эвакуироваться из-под Каховки в 2022 году. Пришли к ним, чтобы передать ключи от нового дома, который построил Фонд в пределах уже второй волны проекта "Адрес детства", - написала Елена Зеленская.
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Ранее Главред писал о том, что недавно Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.
А также, во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".
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