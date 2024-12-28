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Зеленские совершили редкий выход в свет

Алена Кюпели
28 декабря 2024, 13:46обновлено 28 декабря, 14:24
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Елена Зеленская поделилась приятной новостью в телеграмме.
Владимир Зеленский, Елена Зеленская
Владимир Зеленский и Елена Зеленская теперь редко появляются вместе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenazelenska_official/?hl=uk

Впервые за долгое время президентская чета Зеленских - Елена и Владимир вышли в свет.

Они посетили многодетную приемную семью, которая из-за захватнической войны потеряла свой дом возле Каховки Херсонской области, чтобы лично передать ключи от их нового дома.

Елена и Владимир Зеленские вышли в свет
Елена и Владимир Зеленские вышли в свет / Фото Телеграмм Елены Зеленской

Как сказано в телеграмм-канале первой леди Елены Зеленской, люди, которые при всей сложности военного времени находят силы и возможности создавать большие приемные семьи, дарят веру всей стране в человечность и добро.

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Елена и Владимир Зеленские вышли в свет
Елена и Владимир Зеленские вышли в свет / Фото Телеграмм Елены Зеленской

Елена Зеленская передала ключи от нового дома семье:

"Накануне мы встретились именно с такой семьей, которая потеряла свой дом, потому что пришлось эвакуироваться из-под Каховки в 2022 году. Пришли к ним, чтобы передать ключи от нового дома, который построил Фонд в пределах уже второй волны проекта "Адрес детства", - написала Елена Зеленская.

Елена и Владимир Зеленские вышли в свет
Елена и Владимир Зеленские вышли в свет / Фото Телеграмм Елены Зеленской

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал о том, что недавно Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.

А также, во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".

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