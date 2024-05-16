Зеленская рассказала, почему грустит из-за дочери Александры

Первая леди страны Елена Зеленская поделилась редкой информацией о своих детях.

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Елена Зеленская и Владимир Зеленский с детьми / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская поделилась редкой информацией относительно своих двоих детей, которых она воспитывает вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Изданию Yle, она рассказала, что их дети проживают свое детство и юность в разгар войны. Первая леди рассказывает, что старшая дочь Александра пошла по стопам отца и изучает право.

По словам Зеленской, дочь Александра теперь может встречаться со своими друзьями. Она также сожалеет о том, что подростковый возраст ее детей проходит во время войну, которую Россия развязала против Украины.

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"Повседневные дела моей дочери связаны с учебой, но у нее нет никаких планов на будущее. Это грустно для меня, как для матери", – говорит Зеленская.

Что касается младшего сына Зеленских, то первая леди рассказала, что мальчик Кирилл стал почти военным экспертом. "Он знает все типы ракет, которые Россия запускает по нам. Он также может рассчитать их скорость", - говорит Зеленская.

К слову, супруга президента добавляет, что дети очень редко видят президента. "Именно тогда дети отнимают каждую минуту его внимания", – рассказывает Зеленская.

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Отметим, недавно первая леди Украины поддержала принцессу Уэльскую Кэйт Миддлтон в тяжелый для британской королевской семьи час от лица себя и всего украинского народа.

А также ранее Елена Зеленская в рамках своего визита в Великобританию встретилась с королевой Камиллой. Зеленская поблагодарила королевскую семью и Соединенное Королевство за поддержку в противостоянии против страны-террориста РФ, которая напала на Украину.

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