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"Хуже всего позади": Елена Зеленская призналась, каким хочет увидеть мужа

Элина Чигис
5 апреля 2024, 11:48
Елена Зеленская откровенно призналась, что для нее будет означать, что Украина победила.
Елена Зеленская, Владимир Зеленский
Елена Зеленская рассказала о своей мечте / коллаж: Главред, фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что именно беззаботная улыбка ее мужа Владимира Зеленского будет признаком, что наступила победа Украины.

Зеленская уточнила, что ждет эмоций мужа "довоенной эпохи". Об этом она заявила в своем интервью словенскому журналу "OnaPlus".

"Я мечтаю увидеть беззаботную улыбку довоенной эпохи на лице своего мужа. Это означало бы, что хуже всего позади, что мы добились успеха. Впереди еще много работы, но смерть и разруха наконец-то закончатся", – сказала Елена.

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Еще одной мечтой Зеленской является возможность проводить немало времени, занятого сейчас работой, с семьей.

Інтерв'ю Олени Зеленської
Интервью Елены Зеленской / фото: скрин t.me/FirstLadyOfUkraine

Также с начала полномасштабного вторжения страны-оккупанта РФ в Украину безопасность семьи президента стала самым главным. И по этой причине Елена Зеленская почти не видится с друзьями

"Я мечтаю об этом, чтобы я была не только с семьей, когда есть время, а сколько захочу. Я мечтаю видеть своих друзей, где угодно и когда захочу", - сказала первая леди.

Кто такая Елена Зеленская?

Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

Елена Зеленская - последние новости по теме

Отметим, недавно Елена Зеленская вместе с министром здравоохранения Дании Софи Леде посетила Киевскую областную детскую больницу в Боярке. Для встречи с Софи Леде, а также с датскими и украинскими медицинскими сотрудниками, Зеленская подобрала сдержанный образ - в меру деловой, но элегантный.

А также Елена Зеленская высказалась о людях, которые говорят, что устали от войны, и о возвращении украинских беженцев.

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