Серая леди: Елена Зеленская появилась в детской больнице в элегантном монолуке

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с министром здравоохранения Дании Софи Леде посетила Киевскую областную детскую больницу в Боярке. В сентябре 2023 года по результатам Саммита первых леди и джентльменов медицинское учреждение стало "побратимом" Больницы имени Марии Елизаветы в Копенгагене.
Во время встречи с медицинским персоналом в Боряке на обсуждение была вынесена работа "Школы супергероев", где дети, которые долго находятся на лечении, имеют возможность получать полноценное образование, а также вопрос о человекоцентричном подходе к лечению. Про это первая леди Украины рассказала в своем Telegram-канале.
Для встречи с Софи Леде, а также с датскими и украинскими медицинскими сотрудниками, Зеленская подобрала сдержанный образ - в меру деловой, но элегантный.
Так жена президента отдала предпочтение серому монохрому - шерстяной графитовый гольф и костюм-двойка, удлиненный жакет и свободные брюки со стрелками, в тон. В макияже и аксессуарах он была сдержанной, а во время посещения самой больницы надевала защитную медицинскую маску.
Ранее пропагандисты страны-оккупанта опозорились фейком про Елену Зеленскую и ее шопинг в магазине Cartier, на который она якобы потратила космическую сумму денег.
Также первая леди Украины поделилась своим "эгоистичным" желанием относительно Владимира Зеленского, которое возникло у нее во время полномасштабной войны в стране.
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