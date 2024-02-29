"Какая красивая Елена": Зеленская покорила образом на встрече с королевой

Елена Зеленская продемонстрировала элегантный лук на встрече с королевой Камиллой.

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Елена Зеленская встретилась с королевой Камиллой / коллаж: Главред, фото: t.me/FirstLadyOfUkraine, royal.uk

Первая леди Украины Елена Зеленская в рамках своего визита в Великобританию встретилась с королевой Камиллой.

Зеленская поблагодарила королевскую семью и Соединенное Королевство за поддержку в противостоянии против страны-террориста РФ, которая напала на Украину.

Для встречи Елена выбрала фактурный короткий пиджак кремового цвета, черные брюки-палаццо, которые уже стали визитной карточкой в образах первой леди, а также черные туфли-лодочки. Образ дополнили серьги в тон пиджака и слегка завитые волосы.

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Фотографиями и видео Зеленская поделилась в своих соцсетях.

"Решимость и сила украинского народа не прекращает вдохновлять", – сказал Король Великобритании Чарльз III в обращении по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Во время визита в Великобританию рада встретиться с Ее Величеством Королевой Камиллой. Поблагодарила королевскую семью и все Соединенное Королевство за последовательную поддержку Украины, за убежище 200 тысяч украинских беженцев и регулярные встречи с ними (Король и Королева не раз посещали Украинский центр в Лондоне). Уверена, у наших народов есть общие ценности: жизнь, свобода, демократия. Продолжаем отстаивать их вместе", - написала первая леди Украины.

Фото встречи Елены Зеленской и королевы Камиллы:

Подписчики первой леди оценили ее образ и написали много позитивных комментариев:

"Очень красивая Елена!";

"Наша невероятно красивая первая леди! Протаптывает тропы по миру, чтобы наше государство имело возможность получать помощь";

"Спасибо нашей очаровательной первой леди за все, что она делает для нашего государства! Госпожа Елена, Вы невероятны! Гордимся!"

Кто такая Елена Зеленская? Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

Добавим, недавно Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.

А также во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".

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